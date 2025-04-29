Работники Горэлектротранса стали призёрами чемпионата «Абилимпикс»

Сборная петербургского Горэлектротранса успешно выступила на X Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Наталья Слатвицкая из Троллейбусного парка №3, Михаил Шмидт из Трамвайного парка №8 и Сергей Калашников из Аварийно-восстановительной службы (АВС) «Носорог» стали призёрами в своих компетенциях. На торжественной церемонии награждения конкурсантов поздравила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Команда Горэлектротранса принимает участие в чемпионате второй год и снова возвращается с призовыми местами. В этом году сборная предприятия расширилась. Под руководством наставника, директора ДОЛ «Зарница», Дмитрия Лебедева, в своих направлениях выступили семь сотрудников ГЭТ. Трое из них стали призёрами чемпионата.

Начальник Административно-хозяйственного отдела Троллейбусного парка №3 Наталья Слатвицкая заняла второе место в компетенции «Исполнительское творчество (театральное искусство)». Водитель Трамвайного парка №8 Михаил Шмидт и начальник смены АВС «Носорог» Сергей Калашников завоевали по третьему месту в своих компетенциях: «Слесарное дело» и «Сухое строительство и штукатурные работы».

Торжественная церемония награждения призёров и победителей X Регионального чемпионата «Абилимпикс» состоялась в зале мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». Награды участникам вручала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

В юбилейном региональном чемпионате приняли участие более 1,5 тысяч человек. Соревнования прошли на 60 площадках по 112 компетенциям. Своё мастерство продемонстрировали как опытные специалисты, так и студенты колледжей и школьники.