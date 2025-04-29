По улицам Московского района проехал «Трамвай Победы»

Школьники Московского района подготовили праздничную программу к 80-летию Великой Победы для пассажиров трамвая №43. Участие в патриотической акции «Трамвай Победы», нацеленной на популяризацию военной истории адресов района, приняли учащиеся школ №704 и №355, ветераны и активисты.

В течение всего юбилейного года ребята изучали военную историю города. Полученные знания позволили им иначе взглянуть на родные адреса, которые они регулярно видят из окна обычного трамвая. В преддверии Дня Победы школьники подготовили рассказы об военных событиях в своем районе, чтобы вспомнить о них в пути вместе с пассажирами трамвая.

Традиционно во время праздничного рейса в трамвае звучали всеми любимые «Катюша» и «Песня о Ладоге», фронтовые стихи. Под русскую гармонь пассажиры вместе с организаторами акции вспоминали события Великой Отечественной войны, своих бабушек и дедушек, отцов и матерей, кто собственными руками приближал День Великой Победы.

Ежегодная акция не оставила равнодушным никого. На лицах пассажиров «Трамвая Победы» были видны слезы, когда они подпевали знакомым с детства песням. Особенно душевно пассажиры отозвались об инициативе школьников, в чей адрес звучали слова благодарности за сохранение памяти о великом подвиге наших земляков.