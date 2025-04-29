Петербургский Горэлектротранс принимает участие в выставке «ЭлектроТранс»

В московском ЦВК «Экспоцентр» в рамках Российской недели общественного транспорта проходит ежегодная отраслевая выставка. В деловой программе выставки принимает участие делегация СПб ГУП «Горэлектротранс» под руководством директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина. Он также в качестве президента Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) открыл работу выставки. В числе вопросов, на которых акцентируют внимание петербургские транспортники – повышение доступности городского общественного транспорта для маломобильных пассажиров.

Выставка «ЭлектроТранс» работает в Москве в период с 28 по 30 апреля. В первый день состоялось общее собрание членов МАП ГЭТ и Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской электрический транспорт» (ОООР «ГЭТ»).

Сегодня в программе конференции - круглый стол «Создание безбарьерной среды и взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями: вызовы и решения», на котором директор СПб ГУП «Горэлектротранс», президент МАП ГЭТ Денис Минкин расскажет о работе с маломобильными пассажирами в Петербурге. Принять участие в круглом столе также приехали работники ГЭТ - члены Координационного совета ГЭТ по доступной среде, партнёры Горэлектротранса из РООИ «Свет Феникса», представители Всероссийского общества слепых, Всероссийской организации глухих, Всероссийского общества инвалидов.



Также в рамках выставки пройдет Молодёжный форум, активными участниками которого станет Молодёжный совет Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс». Водители-испытатели Управления информационных технологий и интеллектуальных систем СПб ГУП «Горэлектротранс» Артём Исхаков и Анна Шевцова расскажут на форуме об опыте эксплуатации в Петербурге «умных» трамваев.

Сегодня же в рамках участия в выставке петербургского Горэлектротранса начальник отдела перспективного развития ГЭТ Андрей Уланов проведёт круглый стол по на тему инновационных решений в тяговых электроприводах.

Завершится выставка «ЭлектроТранс» городским парадом электрического транспорта в честь 80-летия Великой Победы.