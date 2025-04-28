5-7 мая в городе будет работать концертная трамвайная платформа с музыкантами ЛенВО

В честь празднования 80-летия Великой Победы Горэлектротранс совместно с Ленинградским военным округом организует трехдневную торжественно-музыкальную программу. В ней будет задействован грузовой трамвай на базе модели ЛМ-99К (ТС-79). В праздничные майские дни трамвайная платформа станет сценой для Ансамбля песни и пляски ЛенВО. Стать зрителями необычной концертной программы смогут все желающие в местах остановки грузовой платформы – на трамвайном кольце на ул. Пограничника Гарькавого, на ул.Маршала Казакова, 22 и у Нарвских ворот.

5 мая в 10:00 состоится торжественный старт трехдневной музыкальной акции у памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек. В программе запланированы трамвайный звон, приветствие официальных лиц и возложение цветов, а также концертные номера творческих коллективов ЛенВО и выезд грузового трамвая с музыкантами в премьерный музыкальный рейс.

Грузовая трамвайная платформа отправится по маршруту с дальнейшими музыкальными остановками на 3 адресах:

ул.Пограничника Гарькавого (трамвайное кольцо);

ул.М.Казакова, 22 (трамвайное кольцо);

Нарвские ворота.

Также 5 мая в торжественной церемонии старта музыкальной программы примет участие трамвай «Богатырь-М», оформленный в символике 80-летия Великой Победы. Он отправится в праздничный рейс до Стрельны. В пути пассажиров будет сопровождать музыкальный дуэт от ЛенВО.

Период работы в городе концертной трамвайной платформы

(время расчетное и будет зависеть от дорожной обстановки)

Расчетное время отправления от памятника Блокадному трамваю и период работы в городе концертной трамвайной платформы:

5 мая, 11:00 – 13:00;

11:00 – 13:00; 6 мая, 10:00 – 12:00;

10:00 – 12:00; 7 мая, 11:00 – 13:00.

Адреса остановок концертной трамвайной платформы для выступлений Ансамбля песни и пляски ЛенВо: