5-7 мая в городе будет работать концертная трамвайная платформа с музыкантами ЛенВО

В честь празднования 80-летия Великой Победы Горэлектротранс совместно с Ленинградским военным округом организует трехдневную торжественно-музыкальную программу. В ней будет задействован грузовой трамвай на базе модели ЛМ-99К (ТС-79). В праздничные майские дни трамвайная платформа станет сценой для Ансамбля песни и пляски ЛенВО. Стать зрителями необычной концертной программы смогут все желающие в местах остановки грузовой платформы – на трамвайном кольце на ул. Пограничника Гарькавого, на ул.Маршала Казакова, 22 и у Нарвских ворот.
5 мая в 10:00 состоится торжественный старт трехдневной музыкальной акции у памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек. В программе запланированы трамвайный звон, приветствие официальных лиц и возложение цветов, а также концертные номера творческих коллективов ЛенВО и выезд грузового трамвая с музыкантами в премьерный музыкальный рейс.
Грузовая трамвайная платформа отправится по маршруту с дальнейшими музыкальными остановками на 3 адресах:
Также 5 мая в торжественной церемонии старта музыкальной программы примет участие трамвай «Богатырь-М», оформленный в символике 80-летия Великой Победы. Он отправится в праздничный рейс до Стрельны. В пути пассажиров будет сопровождать музыкальный дуэт от ЛенВО.
Период работы в городе концертной трамвайной платформы
(время расчетное и будет зависеть от дорожной обстановки)
Расчетное время отправления от памятника Блокадному трамваю и период работы в городе концертной трамвайной платформы:
Адреса остановок концертной трамвайной платформы для выступлений Ансамбля песни и пляски ЛенВо: