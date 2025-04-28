Выездной День открытых дверей «Семейный» собрал 250 человек

Впервые Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса провел День открытых дверей в выездном формате: с соискателями встречались в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Это привлекло рекордное количество посетителей, так что апрельский день открытых дверей стал самым массовым в ГЭТ. На нем гости разных возрастов, от дошкольников до пенсионеров, познакомились с современной учебной техникой, посидели в кресле водителя, попрактиковались в постановке штанг токоприемников и осмотрели выставку раритетов. Заинтересованные в карьере на предприятии получили профессиональную консультацию от Управления по персоналу, представителей трамвайных и троллейбусных парков и преподавателей Учебно-курсового комбината.

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В первую очередь День открытых дверей проводился для потенциальных соискателей, которые задумываются вузов, увлеченных транспортом и перспективами работы в Горэлектротрансе.

Большой ажиотаж среди посетителей вызвал мастер-класс по постановке троллейбусных штанг. Каждый второй с азартом надевал диэлектрические перчатки и брал веревки в руки, а затем занимал очередь в кабину водителя. Посидеть за рулем учебного трамвая или троллейбуса оказалось самым интересным для подрастающего поколения: изучить кабину изнутри, понажимать на кнопки управления, покрутить руль стремился каждый мальчишка. Девчонки тоже были любопытными: где прячется водитель, откуда звенит трамвайный звонок, кем можно работать на транспорте.

Взрослое поколение ожидаемо привлек трамвай «Достоевский», выполненный по мотивам дизайна ленинградского вагона ЛМ-57, прозванного «Стилягой». «Носороги» тоже взяли свое: автогидроподъемник и прочее оборудование Аварийно-восстановительной службы ГЭТ заставили посетителей даже посоревноваться, кто же более умелый спасатель.

В викторине приняли участие настоящие знатоки транспорта: после основной части игры два участника шли вровень, поэтому организаторам пришлось импровизировать и проводить целых шесть дополнительных раундов.

«Несмотря на капризы погоды, день открытых дверей получился по-настоящему ярким и насыщенным! Приятно видеть, что мероприятие собрало так много посетителей — гости целыми семьями приходили знакомиться с профессиями и узнавали о карьерных возможностях на нашем предприятии. Особенно интересно, было наблюдать за молодыми ребятам, которые с большим энтузиазмом изучали музейную экспозицию раритетов и с горящими глазами участвовали в мастер-классах – значит, мы смогли передать нашу любовь к электротранспорту», – рассказал о субботней атмосфере директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев.

В кадровой зоне соискатели получили персональные консультации о поступлении на обучение и трудоустройстве в трамвайные и троллейбусные парки. Им рассказали об особенностях работы, о востребованных профессиях и мерах поддержки начинающих кадров. Работники парков рассказали о своем опыте и дали профессиональные советы на будущее.



