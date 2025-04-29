7 мая откроется выставка «Газета – ровесник Победы» к 80-летию «Петербургских магистралей»

Передвижная экспозиция разместится на борту грузового трамвая ГМу (Г-67) 1940 года выпуска. Выставка носит символичное название «Газета – ровесник Победы»: приказ по Трамвайно-троллейбусному управлению Ленгорисполкома о создании официального печатного органа ТТУЛ был издан 11 мая 1945 года - всего на второй день после окончания Великой Отечественной войны. А уже 1 июня увидел свет первый номер издания. Познакомиться с инсталляцией на грузовом трамвае, а также со стендами выставки можно будет в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ.

Борта блокадного грузового вагона ГМу стилизуют под газетные страницы: на них разместят шапки корпоративной газеты трамвайщиков и троллейбусников разных лет. Это позволит проследить, как разные эпохи влияли на изменение названия газеты и её художественное оформление.

Выставка будет доступна для осмотра в часы работы Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта. Также её можно будет увидеть во время выезда трамвайной колонны в честь Дня Победы 7 мая и в рамках ретропарада ко Дню города 24 мая.

«Ленинградские», а затем и «Петербургские магистрали» ведут свою историю от издания «Ленинградский трамвай», ставшего ровесником Великой Победы. Коллектив предприятия, измученный и обескровленный в блокаду, нашёл силы и средства для выпуска газеты, несущей живое слово на линию, в парки, службы, депо, мастерские. Оригинал первого выпуска хранится в Центральной городской публичной библиотеке им. Маяковского, копию можно увидеть в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ.

За 80 лет менялись название газеты, формат, тираж и периодичность издания. Но главными героями на его страницах всегда оставались Люди труда: водители, кондуктора, энергетики, путейцы, движенцы, бригады аварийных служб, работники депо и многие другие – все те, кто непрерывно обеспечивает работу городского электрического транспорта.