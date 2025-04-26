Субботник в Горэлектротрансе дал старт корпоративному конкурсу по благоустройству

26 апреля, в День благоустройства, на городской субботник вышли 1918 работников петербургского Горэлектротранса. Уборка прошла во всех подразделениях предприятия: приведено в порядок 47 гектаров подведомственных и прилегающих территорий. Субботник стал отправной точкой ежегодного корпоративного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение ГЭТ.

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Субботник напомнил, насколько обширное хозяйство Горэлектротранса, а также сплотил коллектив. В этом году День благоустройства проходит с особенным праздничным настроением в преддверии 80-летия Великой Победы. Трамвайный парк №8 полностью соответствовал тематике. Там покрасили памятник Блокадному трамваю и обелиск «Вечная слава работникам парка, проявившим героизм в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда», восстановили на нём мемориальную доску.

Дружная работа кипела во всех десяти трамвайных и троллейбусных парках, на конечных станциях и разворотных кольцах, где трудились представители Службы движения и сотрудники Управления. Директор СПБ ГУП "Горэлектротранс" Денис Минкин принял участие в благоустройстве Троллейбусного парка №6. Вместе с ним сотрудникам парка помогали Молодёжный совет ГЭТ и специалисты Управления информационных технологий и интеллектуальных систем.

Специалисты Энергохозяйства убирали тяговые подстанции, объекты кабельных и контактных сетей, путейцы привели в порядок трамвайные пути и остановочные пункты. Работники Аварийно-восстановительной службы «Носорог» трудились на девяти точках базирования.

На субботник также вышли сотрудники Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс», Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, Службы материально-технического снабжения, Автобазы, Службы подвижного состава, Службы безопасности движения.

Пресс-служба приняла участие в информационном освещении субботника, а также в уборке территории Пискарёвского кладбища совместно с учащимися Учебно-курсового комбината ГЭТ, которые разделились на две группы. Вторая команда в это время убирала учебные классы в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке.

Количественные показатели и качество уборки в рамках субботника повлияют на результаты корпоративного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение подразделений ГЭТ. Конкурс проводится с 2023 года по инициативе директора Горэлектротранса Дениса Минкина.