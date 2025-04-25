За 1 квартал 2025 года контролёры Горэлектротранса проверили более 5 млн пассажиров

25 апреля 2025

Бригады контролеров «Дневной дозор» СПб ГУП «Горэлектротранс» в первом квартале 2025 года провели более 282 тысяч проверок и проконтролировали оплату проезда у более 5 млн пассажиров.

 

За первый квартал контролёры проверили 2,6 млн пассажиров трамвая и 2,4 млн пассажиров троллейбуса.  Безбилетниками оказались лишь 4,02% пассажиров, в том числе несовершеннолетние.

 

Контролеры СПб ГУП «Горэлектротранс» работают на трамвайных и троллейбусных маршрутах города в целях проверки корректности оплаты проезда и напоминания пассажирам о необходимости своевременно его оплачивать.

 

Бригады контролеров носят яркое название, отсылающее к известному фильму Тимура Бекмамбетова – «Дневной дозор». Эта надпись размещена на сигнальных жилетах контролеров, чтобы отличить реальную проверку от ложной, вызвать улыбку у пассажиров и настроить всех участников на дружелюбную коммуникацию.

 

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