Майских рейсов «По Оранэле в Стрельну» будет больше

В честь 80-летия Великой Победы петербургский Горэлектротранс организует дополнительные трамвайные экскурсионные рейсы «По Оранэле в Стрельну». Всего в мае состоится 5 рейсов, большинство из них – в праздничную неделю. Обслуживать их будет оформленный символикой Победы двухсекционный вагон «Богатырь-М».

Во время экскурсии в Стрельну пассажиры узнают историю Стрельнинской трамвайной линии в составе Ораниенбаумской электрической линии, которая в наши дни обслуживается Трамвайным парком №8. Этот парк во время войны находился ближе всех других подразделений Трамвайно-троллейбусного управления к линии фронта, которой были перерезаны трамвайные пути в Стрельну. Та часть Стрельнинской линии, которая осталась под контролем Ленинграда, использовалась как подвозная для фронтового трамвая.

Трамваи возили на фронт продовольствие и боеприпасы, эвакуировали раненых. Пассажирского движения здесь не было, оно заканчивалось у Нарвских ворот. Трамвайный парк на проспекте Стачек был законсервирован, а вагонами парка, нагруженными балластом, перегородили Петергофское шоссе.

В память о работе фронтового трамвая на юге города на пр.Стачек установлен памятник «Блокадному трамваю», а в преддверии года 80-летия Великой Победы СПб ГУП «Горэлектротранс» полностью обновил подвижной состав на Стрельнинской трамвайной линии и брендировал вагоны исторической аббревиатурой «Оранэла», а также запустил экскурсию «По Оранэле в Стрельну». Маршрут экскурсионного трамвая по историческим путям Оранэлы символично соединяет памятник «Блокадному трамваю» и фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в Стрельне.

В Стрельнинском филиале ЭВК ГЭТ экскурсанты посмотрят фильм Анатолия Аграфенина «Трамвай идет на фронт», познакомятся с историей создания Ораниенбаумской электрической линии, военным периодом этого трамвайного направления и о том, какую роль трамвай играл в жизни осажденного Ленинграда. В стенах фронтового филиала воссоздан кабинет начальника ТТУЛ, «командира блокадного трамвая» Михаила Хрисанфовича Сороки, и представлены материалы об историке Оранэлы и работнике ТТУЛ Леониде Германовиче Питкянене, который участвовал в послевоенном восстановлении линии.

На обратном пути пассажиры познакомятся с достопримечательностями, пролегающими по историческому пути Стрельнинской линии. Они увидят Троице-Сергиеву пустынь, дачу Миниха, дачу Новознаменку, бывшую больницу Фореля (ныне - ДК «Кировец»), усадьбу Александрино.

График проведения майских экскурсий «По Оранэле в Стрельну»:

01.05.2025, 11:00, четверг

03.05.2025, 11:00, суббота

08.05.2025, 11:00, четверг

10.05.2025, 11:00, суббота

31.05.2025, 11:00, суббота

Адрес начала экскурсии: посадка на экскурсионный рейс осуществляется возле памятника Блокадному трамваю на пр.Стачек, 114. По завершении экскурсии трамвай вернется к месту старта.

Обязательна предварительная запись по телефону в часы работы ЭВК ГЭТ: +7 981 980 01 93.