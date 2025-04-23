Денис Минкин избран президентом Транспортного союза Северо-Запада

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту

В Невской Ратуше состоялось внеочередное общее собрание членов некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» (ТССЗ), на котором единогласно избран новый президент Союза. Им стал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Собрание открыли вице-президент ТССЗ Леонид Красников и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Напомним, Транспортный союз Северо-Запада ведет свою историю с Межотраслевого союза транспортников и предпринимателей, созданного ещё в Ленинграде в 1986 году при поддержке главы Ленгорисполкома Владимира Ходырева. Впоследствии он и возглавлял современный ТССЗ до конца своих дней.

Вице-губернатор Кирилл Поляков на внеочередном общем собрании отметил важность Транспортного союза Северо-Запада для развития транспортного комплекса и инновационной деятельности. Он подчеркнул, что в этой работе транспортники должны находиться в тесном диалоге с промышленными предприятиями, сообща способствовать формированию государственной транспортной политики. Также Кирилл Поляков объявил голосование за нового президента ТССЗ, единогласно члены Союза отдали свои голоса за директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.

Денис Минкин обозначил ряд первоочередных вопросов, которые стоят перед партнерством на современном этапе: выбрать президиум ТССЗ, сформировать за лето стратегический план работы и выйти с ним на расширенное собрание в сентябре.

«С точки зрения Транспортного Союза у нас задача очень непростая в силу трагических жизненных обстоятельств: в прошлом году не стало его многолетнего лидера Владимира Яковлевича Ходырева, и Союз притих. Поэтому нам надо его возродить. В каком качестве? Еще сам Петр I задал смысл нашего с вами существования, построив большой город и придав ему определенные портовые функции. Дальше наша задача только развивать то, что уже и так имеет масштаб третьего в Европе мегаполиса: порт есть, железная дорога есть - нам сам Бог велел заниматься этой профессиональной деятельностью», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс», новый президент ТССЗ Денис Минкин.



Он также подчеркнул, что в задачи Союза входит комплексный диалог с властью. С одной стороны, это лоббирование интересов как бизнеса, так и государственных предприятий. С другой – формирование определенной экспертизы транспортного и промышленного сообщества для государственного консалтинга.



В новый Президиум Партнерства вошли представители ЗакСа, Комитета по транспорту, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, Комитета по развитию инфраструктуры, Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной палаты, РЖД, Росавиации, государственных городских перевозчиков «ГЭТ», «ПАТ», «Петербургский метрополитен», ПГУПС и другие.



Денис Минкин отметил, что состав Президиума Союза может быть актуализирован с учетом дальнейших пожеланий членов ТССЗ.