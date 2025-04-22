Парк стажерской техники Горэлектротранса пополнила новая модель троллейбуса

В преддверии выездного Дня открытых дверей Учебно-курсового комбината ГЭТ, который пройдет 26 апреля в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, рассказываем о стажерской троллейбусной новинке.

Недавно завершилась поставка в Троллейбусный парк №3 петербургского Горэлектротранса всех 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом «Синара-6254». В их числе – стажерский троллейбус с красивым бортовым №3000, к которому «Челябинский завод городского электрического транспорта» поставил комплект оборудования с целью его оснащения дополнительным местом инструктора. Оборудование разработано с акцентом на безопасность и эффективность стажировки водителей.

Напомним, учащиеся Учебно-курсового комбината ГЭТ после сдачи экзаменов в ГАИ и получения водительского удостоверения на управление транспортным средством проходят пассажирскую практику с водителем-инструктором, в рамках которой изучают особенности работы с пассажирами на линии. Для этого используется специальный подвижной состав с комплектом стажерского оборудования.

В кабине стажерского троллейбуса модели «Синара-6254» установлено два водительских кресла, а также два набора педалей – для новичка и наставника. Кроме этого, для наставника предусмотрена своя зона управления: с отдельными зеркалами для быстрой реакции на возможные ошибки стажёра, шестью дублирующими сигналами управления, которые включают в себя проход стрелок, подачу звукового сигнала и указатели поворота.

Отдельная педаль тормоза наставнику необходима для экстренного контроля и дополнительной уверенности в безопасности. А боковое размещение стажёра и наставника сохраняет одинаковую обзорность для обоих.

Водительские кресла в стажерской машине установлены таким образом, чтобы оставить неизменным количество посадочных мест: в салоне их также 34.