23 и 24 мая Горэлектротранс примет участие в «ТранспортФесте»

Петербургский Горэлектротранс представит на VI Международном транспортном фестивале «ТранспортФест» новинки подвижного состава 2025 года, а также довоенный грузовой трамвай ГМу с символикой 80-летия корпоративной газеты «Петербургские магистрали», которая является ровесником Великой Победы. Выставка инновационного транспорта откроется в пятницу на Кленовой улице, а в субботу после парада ко Дню города к ней присоединятся раритеты, в том числе из коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Выставка ретротранспорта выстроится на Инженерной улице. На фестивале традиционно наградят победителей городских конкурсов профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса, которые впервые пройдут одновременно с 19 по 21 мая.

23 мая – открытие выставки инновационного транспорта

23 мая на Манежной площади и Кленовой улице откроется выставка инновационного транспорта. Горэлектротранс покажет современный подвижной состав, который поступает на предприятие в рамках программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее»:

- трехсекционный «умный» трамвай «Поларис» УКВЗ (2025 год);

- троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара-6254» (2025 год);

- белорусский троллейбус АКСМ-321 «УКХ «БКМ» (2024 год);

- односекционный «умный» трамвай «Львенок» «ПК Транспортные системы» (2024 год);

- двухсекционный «умный» трамвай «Довлатов» АО «Уралтрансмаш» (2023-2024 гг.).

Троллейбусная экспозиция

ТУАХ «Синара-6254» (новинка-2025). Троллейбус с увеличенным автономным ходом производства ООО «СИНАРА - Городские Машины» имеет запас автономного хода от 25 до 30 км. Пассажировместимость 85 человек, в том числе 31 посадочное место. Полностью низкопольная модель оснащена функцией книлинга для удобства посадки и высадки пассажиров, включая маломобильных. В салоне предусмотрены USB-слоты для подзарядки мобильных устройств, системы автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации, откидная аппарель для маломобильных пассажиров. Всего в 2025 году Горэлектротранс получил 20 таких машин, все они эксплуатируются на маршрутах Троллейбусного парка №3. Преимущественно на маршруте №12, пролегающем через Благовещенский мост и Театральную площадь.

Троллейбус АКСМ-321. Белорусская модель 321 образца 2024 года производства ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» - полностью низкопольный классический троллейбус. Пассажировместимость 96 человек, в том числе 36 посадочных мест и 2 места для маломобильных пассажиров. Оснащён микропроцессорной системой управления тяговым частотным приводом, достигает скорости 60 км/ч. Эксплуатируется в Троллейбусном парке №2.

Трамвайная экспозиция

Трамвай «Поларис» (новинка-2025). Трёхсекционный трамвайный вагон двухстороннего движения модели 71-638-02 «Поларис» построен на Усть-Катавском вагонстроительном заводе госкорпорации «Роскосмос» и назван в честь полярной звезды. Пассажировместимость 288 человек, в том числе 46 посадочных мест. В вагоне по 5 дверей по левому и правому борту для более комфортной посадки и высадки пассажиров, usb-порты для зарядки мобильных устройств. Минимальный радиус проходимых кривых составляет 16 м. Оснащен системой обеспечения активной безопасности и помощи водителю (АБПВ) на базе искусственного интеллекта (Cognitive Pilot). Всего в Петербурге 4 таких вагона в Трамвайном парке №5, который также эксплуатирует 14 новых одиночных трамваев УКВЗ 2023 года.

Трамвай «Львенок». Трамвайный вагон модели 71-911ЕМ «Львенок» производства ООО «ПК Транспортные системы» пришёл на смену вагонам серии ЛМ-99 - наиболее широко представленной в Петербурге односекционной модели более ранних лет. Оснащен системой обеспечения активной безопасности и помощи водителю (АБПВ) на базе искусственного интеллекта (Cognitive Pilot). В 2024 году предприятие получило 5 таких вагонов, до конца текущего года ожидается еще 10. «Львята» эксплуатируются на маршрутах Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка.

Трамвай «Довлатов». Вагон по мотивам ретростиля 71-421Р «Довлатов» производства АО «Уралтрансмаш» разработан специально для эксплуатации в историческом Трамвайном парке №3 с малыми радиусами криволинейных участков пути. Это первая низкопольная модель на российском рынке, способная вписываться в кривые малого радиуса в 14 м. До этого в парке на Петроградской стороне работали только высокопольные или частично низкопольные модели, теперь трампарк стал монопарком и полностью укопмлектован уральскими вагонами «Довлатов» и «Достоевский». «Довлатов» оснащен окном-экраном «Белые ночи» с туристической и навигационной информацией и системой обеспечения активной безопасности и помощи водителю (АБПВ) на базе искусственного интеллекта (Cognitive Pilot). Всего Петербург получил 34 «Довлатовых».

24 мая – ретропарад в честь Дня города с участием раритетных трамваев

и троллейбусов Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ

24 мая исторические модели из ретроколлекции Горэлектротранса проедут по улицам Петербурга в составе праздничной колонны, а также примут участие в выставке под открытым небом на Инженерной улице.

В год 80-летия Великой Победы в колонну вместе с блокадными пассажирскими трамваями типа МС войдут грузовые довоенные вагоны, также служившие в блокадном Ленинграде. Вагон ГМу 1940 года получил оформление на тему «Газета – ровесник Победы» и повествует об истории корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали».

Трамваи – труженики блокадного Ленинграда

Почетное место в трамвайной колонне займут подлинные вагоны, работавшие в блокадном Ленинграде. В их числе пассажирские МС-4 с прицепным МСП-3, а также два грузовых трамвая – ГМу и переделанный из пассажирского ЛМ-33 в грузовой ГМ-33.

Грузовой трамвай ГМу (Г-67) 1940 года возьмет на себя и функцию передвижной выставки «Газета – ровесник Победы», посвященной 80-летию корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали». «Ленинградские», а затем и «Петербургские магистрали» ведут свою историю от издания Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома «Ленинградский трамвай». Создание собственной газеты было одним из первых решений предприятия сразу после окончания войны, соответствующее указание датируется маем 1945 года, а первый номер вышел уже 1 июня 1945 года. Оригинал первого выпуска хранится в Центральной городской публичной библиотеке им. Маяковского, копию – можно увидеть в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. На бортах грузового вагона ГМу представят шапки корпоративной газеты разных периодов, так что можно будет проследить, как каждая эпоха влияла на изменение названия газеты и ее художественное оформление.

Полный список трамваев и троллейбусов – участников ретропарада

- реплика вагона конки №114;

- реплика первых английских вагонов «Brush», открывавших движение в 1907 году;

- блокадные трамваи в составе поезда МС-4 + МСП-3;

- грузовой трамвай ГМу 1940 года выпуска;

- грузовой трамвай ГМ-33, переделанный из блокадного ЛМ-33;

- послевоенный трамвайный поезд «Слон» – ЛМ-ЛП-49;

- позднесоветские «Аквариум» ЛМ-68 и «Машка» ЛМ-68М;

- довоенный троллейбус ЯТБ-1 1936 года;

- довоенный троллейбус ЯТБ-2 1938 года;

- послевоенный «синий троллейбус» МТБ-82Д Тушинского авиационного завода №82;

- интерактивный детский игровой комплекс на базе рамы МТБ-82Д;

- энгельсский ЗиУ-5Г;

- троллейбусный гость - чешский Škoda 14Tr из Великого Новгорода;

- довоенная вышка контактной сети УралЗИС.

Маршрут троллейбусной ретроколонны: будет определен с учетом текущей дорожной обстановки.

Маршрут трамвайной ретроколонны (предварительно): Средний пр. В.О., Кадетская линия В.О., Тучковый мост, пр. Добролюбова, Кронверкский пр., ул. Куйбышева, Боткинская ул., ул. Академика Лебедева, Литейный мост, Литейный пр., Садовая ул., пл. Тургенева, Садовая ул., Инженерная ул.