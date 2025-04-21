Трамвайная экскурсия для юных особенных пассажиров

Фото: Юлия Демиденко

Сотрудничество петербургского Горэлектротранса и РООИ «Свет Феникса» продолжилось новым мероприятием для маломобильных. На этот раз трамвайную экскурсию подготовили для семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, подопечные благотворительного фонда «Другие мечты». Они проехали на трамвае по субботнему Петербургу, помимо классической экскурсии застав уникальный период времени – цветение сакуры.

Юные пассажиры в сопровождении волонтеров и экскурсовода знакомились с открыточными видами Петербурга из окна трамвая. Трамвай проследовал от станции метро «Выборгская» до площади Тургенева и обратно.

В пути ребята узнали о главных исторических событиях, связанных с адресами по пути следования, а также полюбовались городскими достопримечательностями. Особый восторг и впечатления вызвало цветение сакуры, которое так удачно застали во время путешествия по весеннему Петербургу.

Фото: Юлия Демиденко

Трамвайная экскурсия состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве между СПб ГУП «Горэлектротранс» и обществом «Свет Феникса», нацеленного на развитие инклюзии, а также на повышение качества обслуживания маломобильных групп населения путем проведения совместных мероприятий.