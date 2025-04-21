«Женечка» и «Катюша» - новые имена для будущих «женских» маршрутов №№51 и 52

По итогам народного опроса на выбор названий для будущих маршрутов троллейбусов с увеличенным автономным ходом лидером стал именной вариант: «Женечка» - «Катюша». Опрос проводился в группе Горэлектротранса «ВКонтакте». В нём петербуржцам предлагалось выбрать пару названий для маршрутов в Выборгском и Приморском районах, на которых летом 2025 года планируется обновление трассы за счет применения технологий увеличенного автономного хода.

Обновление ждет троллейбусные маршруты №№51 и 52. В ближайшее время на них начнется эксплуатация троллейбусов с увеличенным автономным ходом, способных проезжать часть пути без подсоединения к контактной сети. Это позволить продлить троллейбусные линии и организовать более удобные транспортные связи для жителей ближайших кварталов.

«Автономные» троллейбусы поедут на новые адреса, а обживаться на новом месте лучше всего умеют представительницы прекрасного пола, поэтому маршруты №№51 и 52 планируют сделать «женскими». Работать на новом подвижном составе здесь будут женщины-водители.

В настоящий момент в штате Горэлектротранса числятся 1262 водителей-женщин на линейном подвижном составе (трамвай, троллейбус). Из 1719 водителей троллейбуса треть составляют представительницы прекрасного пола. От трети до половины состава учебных групп по троллейбусу в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ за последние 5 лет также приходится на женщин.

Под цели создания «женских» маршрутов №№51 и 52 в опросе были представлены варианты парных названий: «Женечка-Катюша», «Сирень-Жасмин», «Красавица-Милашка». Больше всего голосов было отдано за первый - кинематографический - вариант.

Именная пара «Женечка-Катюша» в год 80-летия Великой Победы отсылает к фильму «Женя, Женечка и «катюша», одним из сценаристов которого был Булат Окуджава. Он же прославил на всю страну троллейбусный транспорт, посвятив популярной советской модели МТБ-82Д лирические строки о синем троллейбусе: «Я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, в случайный». Так благодаря поэту-шестидесятнику простой труженик улиц, синий троллейбус, стал символом целой эпохи.