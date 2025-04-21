Пассажиропоток Горэлектротранса в первом квартале 2025 года вырос почти на 12%

За первые три месяца начала года трамваи и троллейбусы перевезли более 72,4 млн пассажиров. Это на 11,6% превысило показатели аналогичного периода 2024 года. Одновременно выросло и количество перевозок по льготным проездным билетам.

В первом квартале трамваи перевезли 36,4 млн пассажиров, а троллейбусы - 36 млн пассажиров. Пассажиропоток по видам транспорта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос на 14,02% и 8,4% соответственно.

Отмечается рост количества льготных перевозок: пользователей студенческих проездных билетов – на 11,6%, ученических проездных – на 6,02%, именных льготных билетов – на 9,84%. Популярность банковских карт тоже выросла.

15 постоянных маршрутов электротранспорта обслуживаются троллейбусами с увеличенным автономным ходом. Однако в 1 квартале из-за работы на сетях коммуникаций на улице Стахановцев ТУАХи дополнительно работали ещё на троллейбусном маршруте №33.

С 1 февраля продлён трамвайный маршрут №41, который соединил «Северную верфь» с метро «Сенная площадь», а с 10 марта оптимизирован трамвайный маршрут №6 за счёт использования трамвайного съезда вблизи остановки «Финляндский вокзал» вместо разворотного кольца через ул. Комсомола и ул. Академика Лебедева.

Также в начале года на маршруты вышли новинки подвижного состава: троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара-6254» и трехсекционный трамвай «Поларис».