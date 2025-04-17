26 апреля Учебно-курсовой комбинат ГЭТ организует выездной День открытых дверей

Апрельский День открытых дверей Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса впервые проведет в «неофициальном» и семейном формате: на этот раз гостей приглашают в Василеостровский трамвайный парк. Здесь расположен Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ и его уникальная коллекция раритетных трамваев и троллейбусов, по которой можно наглядно проследить развитие электротранспорта в Петербурге. Конечно, с современной техникой тоже познакомят: в первую очередь с учебными трамваями и троллейбусами. Также участие в программе примут современные трамваи «Довлатов» и «Достоевский» и спецтехника Аварийно-восстановительной службы «Носорог». Будет интересно всем, так что посещение Дня открытых дверей может стать настоящим семейным праздником.

Дата и время: 26 апреля, 12:00-15:00

Адрес: Средний пр, 77

В первую очередь День открытых дверей проводится для потенциальных соискателей, которые задумываются о карьере в транспортной отрасли. Также много полезной информации могут почерпнуть для себя школьники и студенты, увлеченные транспортом и перспективами работы в Горэлектротрансе.

Деловая часть программы выездного Дня открытых дверей включает презентацию Учебно-курсового комбината СПб ГУП «Горэлектротранс», а также информацию Управления по персоналу Горэлектротранса, трамвайных и троллейбусных парков. Представители предприятия расскажут об особенностях работы, требованиях для приема на обучение и на работу, о востребованных профессиях и мерах поддержки начинающих кадров.

! Для уже готовых соискателей будет работать зона трудоустройства, где сотрудники Управления по персоналу проведут персональные консультации.

Посмотреть тоже будет на что. В коллекции ЭВК ГЭТ представлена вся история петербургского электротранспорта, начиная с коночного вагона №114 (по номеру конки, задействованной в эксперименте Пироцкого по запуску первого трамвая). Сама по себе экспозиция и её уникальные редкие экспонаты могут стать неиссякаемым источником знаний для знакомства с богатой историей Горэлектротранса.

Для гостей Дня открытых дверей организуют секции, которые будут интересны различным возрастным категориям:

- Викторина на знание истории и особенностей работы электротранспорта.

- Знакомство с учебными трамваями и троллейбусами, в которых можно будет посидеть в кабине водителя, под руководством наставника поднять/опустить токоприемник.

- Литературные трамваи для центра Петербурга «Довлатов» и «Достоевский».

- Зона эксклюзивных «брутальных» мастер-классов от Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог». Автогидроподъемник этой службы напоминает рог носорога –мощный и цепкий, отсюда и тотемное животное службы. «Носороги» представят гостям оборудование АВС ГЭТ, покажут принцип его работы и разрешат желающим попробовать его в действии.