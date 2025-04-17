83 сотрудника предприятия стали донорами в рамках акции Молодежного совета ГЭТ

Фото: Анжелика Воркожокова

17 апреля в Троллейбусном парке №1 прошла XI благотворительная донорская акция «Помоги детям, стань донором!». Акция проводится Молодёжным советом ППО ГУП «Горэлектротранс» и в последние годы является составной частью программы корпоративного конкурса «Быть здоровым легко». К сдаче крови медики допустили 83 сотрудника предприятия – почти в два раза больше, чем в предыдущие годы.

Молодёжный совет проводит благотворительную донорскую акцию с 2014 года, в этом году она приурочена к Национальному дню донора, отмечаемому 20 апреля. Денежную компенсацию за сдачу крови Профсоюз традиционно направляет в благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» - на оплату лекарств и медикаментов для больных онкологией.

Донорский пункт был организован в троллейбусном парке на Ленинском проспекте, куда приехала выездная бригада Городской станции переливания крови. Изначально к акции присоединились 123 сотрудника предприятия, но отбор по медицинским показаниям прошли 83 человека. Суммарно они сдали 37 литров крови. Среди участников акции были как кадровые доноры, так и новички.

На память об участии в акции Молодежный совет ГЭТ подарил донорам сувениры, которые, впрочем, имели и функциональное назначение. Эспандеры в форме сердца с символикой корпоративного конкурса «Быть здоровым легко» участники использовали непосредственно во время сдачи крови.