Ученикам школы №582 показали процесс подготовки троллейбуса к выходу на маршрут

Троллейбусный парк №6 встречал юных гостей из Приморского района. В парке побывали шестиклассники школы №582 с углубленным изучением английского и финского языков. Детям показали, как организованы производственные процессы транспортного предприятия и современный подвижной состав.

Встреча началась с инструктажа по технике безопасности под руководством главного инженера Михаила Кравченко. После этого ребятам вручили яркие жилеты.

Директор Троллейбусного парка №6 Владимир Гонтарь рассказал школьникам об истории самого молодого в ГЭТ троллейбусного парка, обслуживаемых маршрутах и современных моделях троллейбуса. Ребята узнали, чем отличается классический троллейбус от троллейбуса с увеличенным автономным ходом, которые Троллейбусный парк №6 стал эксплуатировать первым в городе.

После обзорной поездки по парку на троллейбусе экскурсия продолжилась в Цехе по ремонту и обслуживанию подвижного состава. Здесь со школьниками побеседовал замдиректора парка по ремонту подвижного состава Андрей Кочнев и рассказал о старых и новых моделях троллейбусов.

Особенно заинтересовал шестиклассников процесс подготовки троллейбуса к выходу на линию. Также они посмотрели участок мойки и обслуживания троллейбусов.

Профориентационные встречи со школьниками и студентами проходят в Горэлектротрансе регулярно, на них молодежь знакомят с транспортной отраслью и востребованными профессиями в отрасли ГЭТ.