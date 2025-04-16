Ученикам школы №582 показали процесс подготовки троллейбуса к выходу на маршрут

16 апреля 2025

Троллейбусный парк №6 встречал юных гостей из Приморского района. В парке побывали шестиклассники школы №582 с углубленным изучением английского и финского языков. Детям показали, как организованы производственные процессы транспортного предприятия и современный подвижной состав.

 

Встреча началась с инструктажа по технике безопасности под руководством главного инженера Михаила Кравченко. После этого ребятам вручили яркие жилеты.

 

Директор Троллейбусного парка №6 Владимир Гонтарь рассказал школьникам об истории самого молодого в ГЭТ троллейбусного парка, обслуживаемых маршрутах и современных моделях троллейбуса. Ребята узнали, чем отличается классический троллейбус от троллейбуса с увеличенным автономным ходом, которые Троллейбусный парк №6 стал эксплуатировать первым в городе.

 

 

 

После обзорной поездки по парку на троллейбусе экскурсия продолжилась в Цехе по ремонту и обслуживанию подвижного состава. Здесь со школьниками побеседовал замдиректора парка по ремонту подвижного состава Андрей Кочнев и рассказал о старых и новых моделях троллейбусов.

 

Особенно заинтересовал шестиклассников процесс подготовки троллейбуса к выходу на линию. Также они посмотрели участок мойки и обслуживания троллейбусов.

 

Профориентационные встречи со школьниками и студентами проходят в Горэлектротрансе регулярно, на них молодежь знакомят с транспортной отраслью и востребованными профессиями в отрасли ГЭТ.

 

 

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