Школьники Кировского района посетили Трамвайный парк №5

В Трамвайном парке №5 петербургского Горэлектротранса прошла экскурсия для учеников 9 класса ГБОУ «Центр образования № 162» Кировского района. Ребята посетили цеха трампарка и изучили производственные процессы.

На участке бортового оборудования школьники узнали, как работают световые приборы трамвая, что закодировано в цветовых софитах, где находятся черный ящик и камеры в вагоне. Затем школьникам продемонстрировали рабочий процесс в цехе. Заместитель директора парка по ремонту подвижного состава Семён Минченков рассказал, какие этапы технического осмотра и технического ремонта проходят трамваи, продемонстрировал тележки вагона и работу токоприемников.

Ребята познакомились с модельным рядом разных лет: от исторического ЛВС до современного трехсекционного «Полариса», новинки 2025 года. Школьники сравнили кабины разных вагонов и убедились, насколько шагнуло вперед развитие и удобство подвижного состава.

Следующий пункт экскурсии - диспетчерская и инструктаж водителя. Школьники в подробностях узнали, как водитель готовится к смене на линии.

На память о визите к трамвайщикам школьники получили книгу «От конки до трамвая» и оставили запись в книге отзывов и пожеланий, первая запись в которой датируется 1985 годом.



