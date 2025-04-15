На Пискаревском мемориальном кладбище почтили память работников ТТУЛ

В 83-ю годовщину пуска блокадного трамвая работники Горэлектротранса пришли на Аллею Памяти Пискаревского мемориального кладбища. Здесь установлена стела работникам ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления, погибших в годы войны. Многие из них погибли на своих рабочих местах, до последнего оставаясь верными долгу перед пассажирами. Трамвай в блокадном Ленинграде был единственным пассажирским транспортом, а ленинградские трамвайщики не только восстановили движение 15 апреля 1942 года, но и никогда больше не дали его остановить.

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В торжественно-траурном шествии и возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище приняли участие сотрудники Управления Горэлектротранса, учащиеся Учебно-курсового комбината ГЭТ, представители ППО ГУП «Горэлектротранс» и Совет ветеранов ГЭТ. Также в колонне прошли представители Службы Энергохозяйства ГЭТ, которые участвовали в восстановлении трамвайного движения в Мариуполе, возобновленного 2 мая 2023 года. Петербургские энергетики предложили новое решение модульной тяговой подстанции для питания трамвая в городе-побратиме.

Шествие колонны началось от Вечного огня под трансляцию о подвигах жителей блокадного Ленинграда, о трудностях того времени и стойкости людей, которые нашли в себе силы и мужество жить и работать в условиях осаждённого города.

У монумента «Мать-Родина» транспортники почтили память ленинградцев минутой молчания и возложили цветы. Далее они последовали на Аллею Памяти, к мемориальной плите работникам ТТУЛ, погибшим в осаждённом Ленинграде и на фронтах Великой Отечественной войны.

На Алее Памяти прозвучали военные стихи. Кассир Троллейбусного парка №1 Марина Зиновенко выступила с поэтическим произведением о роли трамвая в судьбе жителей осаждённого города.

Учащиеся Учебно-курсового комбината ГЭТ поддержали традицию и тоже прочли стихи. Будущие водители трамвая выразили надежду в повседневном труде и службе пассажирам быть достойными своих героических коллег.

Заместитель начальника Энергохозяйства ГЭТ Вадим Юрченко рассказал молодёжи о восстановлении трамвайного движения в городе-побратиме Мариуполе.

В завершение торжественной акции заместитель директора предприятия - начальник Управления по персоналу Юлия Баранова рассказала о работе Горэлектротранса в годы Великой Отечественной войны и отметила важность и необходимость сохранения этой памяти. По традиции, она передала новым учебным группам книгу «Фронтовой трамвай», которая представляет собой документальные воспоминания начальника ТТУЛ в годы войны М.Х. Сороки.