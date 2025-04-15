В Трамвайном парке №8 вспоминали подвиг блокадных трамвайщиков

15 апреля Трамвайный парк №8 присоединился к празднованию 83-й годовщины пуска блокадного трамвая и дал праздничный трамвайный звонок вместе со всеми парками Горэлектротранса. Программа памятного дня для коллектива трампарка на Стачек, в войну самого близкого к фронту, также включала возложение цветов к памятнику Блокадному трамваю.

Во время церемонии к коллективу обратился директор Трамвайного парка №8 Денис Рогожников. Трамвайщики почтили память ленинградских транспортников, которые сохранили трамвайное движение даже в нечеловеческих условиях блокады. В военные годы трамвайный парк на проспекте Стачек был законсервирован, а вагоны парка, перегородившие Петергофское шоссе, служили преградой врагу: в сентябре 1941 года немецкие танки перерезали Петергофское шоссе, заняли Стрельну и Урицк. Оставшаяся на территории блокадного Ленинграда часть Стрельнинской трамвайной линии использовалась для нужд фронта: подвоза продовольствия и боеприпасов, эвакуации раненых. Пассажирского движения здесь не было, конечной точкой трамваев со стороны города была площадь Стачек.

В память о военной истории Трамвайного парка №8 и подвиге ленинградских трамвайщиков на проспекте Стачек установлен памятник Блокадному трамваю.

Эту память продолжают и юные петербуржцы. Шестиклассники школы Красносельского района, активисты Движения Первых школы №568 в рамках проекта «Хранители истории» обратились в Горэлектротранс с предложением поучаствовать в благоустройстве памятника Блокадному трамваю.

Для знакомства с историей Горэлектротранса и блокадным периодом работы предприятия ребята посетили фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в Стрельне. Здесь они узнали историю Стрельнинской трамвайной линии, которая изначально была частью проекта Ораниенбаумской электрической линии, «первой русской электрички».