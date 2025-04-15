Блокадные трамваи приехали к Нарвским воротам

Фото: Комитет по транспорту

15 апреля Петербург встречает 83-ю годовщину возобновления пассажирского трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Весной 1942 года трамваи вернулись на первые 5 маршрутов. В южной части города, к которой максимально приблизился фронт, конечной остановкой трамваев была площадь Стачек. Сегодня сюда из Василеостровского трамвайного парка приехали блокадные трамваи МС. В Рейс Памяти они отправились, подав на старте праздничный трамвайный звонок. Апрельским трамвайным звоном все трамвайные парки Петербурга возвестили о годовщине пуска блокадного трамвая.

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Колонна блокадных трамваев МС-4, МС-4 + МСП-3 совершила памятный рейс до площади Стачек. В военные годы здесь заканчивались пассажирские трамвайные маршруты. Дальше в направлении фронта по путям Стрельнинского направления, оставшимся на территории Ленинграда, функционировала только подвозная линия. На ней работали фронтовые трамваи, которые подвозили боеприпасы и продовольствие на фронт, а обратно везли раненых.

Трамвайные парки Кировского района на улице Маршала Говорова и проспекте Стачек были законсервированы. В парке на Стачек размещались войска, а его вагонами с песком и булыжником перегородили Петергофское шоссе как последний рубеж обороны. В наши дни на проспекте Стачек установлен памятник Блокадному трамваю. К нему сегодня работники Трамвайного парка №8 возложили цветы.

Уже после прорыва блокады от Нарвских ворот дальше на юг отправлялся пассажирский поезд «Бесстрашный» который вез рабочих на Кировский завод. Поезд в составе паровоза и прицепных трамваев следовал только по одному правому пути, а обратно с завода шел вагонами вперед, подталкиваемыми локомотивом.

На пр. Стачек, Кировский район. Дорога на работу

Апрельский Рейс Памяти до площади Стачек, стартовавший из Василеостровского трамвайного парка, предварила программа с участием Константина Шпиллера, сына директора Василеостровского трампарка в годы войны Михаила Шпиллера и Виктории Медведевой, внучки начальника Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаила Сороки. Фотографии блокадных трамвайщиков из их личных архивов стали первыми на «Стене Памяти», которую к 80-летию Великой Победы торжественно открыли в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Также здесь, по ежегодной традиции, возложили цветы к мемориальной доске в честь подвига ленинградских трамвайщиков.