15 апреля в 11:00 в Петербурге прозвучит трамвайный звон

15 апреля Петербург встретит 83-ю годовщину пуска блокадного трамвая в осажденном Ленинграде трамвайным звоном. Во вторник, в 11 часов, во всех трамвайных парках Петербурга прозвучит трамвайный звонок. Апрельский трамвайный звон – дань памяти ленинградским трамвайщикам, которые именно таким способом 15 апреля 1942 года возвещали о торжестве жизни в блокадном городе и возвращении пассажирского трамвая.

Трамвайный звонок часто встречается в воспоминаниях очевидцев и участников возобновления трамвайного движения в Ленинграде 15 апреля 1942 года. В тот день вагоновожатая Ефросинья Агапова впервые после 4-месячного перерыва вывела первый трамвай в город. Она ехала, зажав педаль трамвайного звонка, чтобы ленинградцы слышали, что трамвай снова пошел. В апрельском трамвайном звоне, как писали тогда газеты, ленинградцы слышали «далекий звон колоколов Победы».

Вот как описывает этот трамвайный звон сам начальник Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаил Сорока:

«Ночевал я по-прежнему у себя в кабинете, но вечером съездил все-таки домой, переоделся в новый фирменный костюм. В половине шестого утра вышел на улицу. Уже светало. Стылый ветер дул с залива. Встречные прохожие подняли воротники. Иду по Невскому к Дворцовой площади. Знаю, что в шесть должно начаться движение. Почему же никого еще нет? Волнуюсь, как мальчишка перед экзаменом. И вдруг откуда-то издалека донесся трезвон. Почудилось? Нет! Но почему же вагоновожатый не снимает ноги с педали? Кто-то встал на пути? Невозможно проехать? Невольно прибавил шагу. Гляжу, а от Главного штаба выезжает на Невский трамвай. Через переднее стекло моторного вагона видно сияющее радостью лицо вагоновожатой. А нога ее то и дело выжимает педаль звонка, который созывает отовсюду людей, - смотрите, радуйтесь, мы выжили!»

В честь 83-й годовщины пуска блокадного трамвая 15 апреля праздничный трамвайный звон прозвучит во всех трамвайных парках Петербурга – в Невском, Василеостровском, Петроградском, Кировском, Адмиралтейском, Калининском и Выборгском районах.

В военные годы работали Трамвайные парки на Московском проспекте (тогда им. И.Г. Коняшина), на Васильевском острове (тогда им. А.П.Леонова), на Петроградской стороне (тогда им. К.Н. Блохина), трампарк в Дегтярном переулке (ныне не функционирует), Ланской трампарк на Сердобольской ул. (тогда им. М.И. Калинина), на ул.Братьев Грибакиных (тогда им. В. Володарского).

Трамвайный парк имени Скороходова (ныне не функционирует), трамвайный парк Кировского района на ул.Маршала Говорова (ныне не функционирует), а также Котляковский трамвайный парк на пр.Стачек были законсервированы. Трамвайный парк на Стачек (ныне Трамвайный парк №8) был самым близким к линии фронта и беспрестанно обстреливался врагом. На территории трампарка размещались войска, сам парк был заминирован, а вагонами парка, нагруженными песком и булыжником, перегородили Петергофское шоссе как последний рубеж обороны. В направлении фронта по путям Стрельнинской линии, оставшимся на территории Ленинграда, функционировала только подвозная трамвайная линия. В память об этом на пр.Стачек 114 у ворот Трамвайного парка №8 установлен памятник Блокадному трамваю.

15 апреля 1942 года в первую очередь были запущены 5 трамвайных маршрутов – №№ 3,7,9,10,12. Они были спланированы так, чтобы пассажиры могли добраться из любой точки города в нужное место максимум с одной пересадкой. Это позволяло при минимальном количестве маршрутов соединить все концы города единой сетью и организовать как можно более полное в условиях блокады транспортное сообщение. Впоследствии маршрутная сеть блокадного трамвая расширялась.

Трамвайный звонок связывает петербуржцев с памятью о судьбе жителей блокадного города и напоминает о том, какой ценой несломленному Ленинграду досталась Победа.