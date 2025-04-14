Водители Горэлектротранса на расширенном совещании с ГАИ подвели итоги 1 квартала 2025 года

В Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке (СТТП) состоялось инструктивное совещание для водителей электротранспорта. Оно прошло в расширенном составе с участием представителей нескольких подразделений Горэлектротранса из разных районов. Встречу организовала Служба безопасности движения ГЭТ при участии представителей отдела пропаганды, юридического отдела безопасности дорожного движения Управления ГАИ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также сотрудников ОГИБДД УМВД России по Калининскому району.

Слушателями расширенного инструктажа стали водители Трамвайного парка №5, Троллейбусного парка №6, Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка, а также будущие водители - учащиеся Учебно-курсового комбината ГЭТ.

При подведении итогов работы в первом квартале 2025 года рассмотрели статистику аварийности по Горэлектротрансу, а также по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники ГАИ совместно с транспортниками проанализировали основные причины ДТП, произошедшие в первые три месяца текущего года и обсудили основные ошибки водителей на линии.

Специалисты отметили снижение количества ДТП по вине водителей трамваев и троллейбусов. Представители правоохранительных органов также продемонстрировали видеоролики, снятые в целях профилактики травматизма в дорожно-транспортных происшествиях.

Водители Горэлектротранса задали представителям ГАИ интересующие вопросы. Например, их интересовали проблемы парковки частных автомобилей на остановочных пунктах и парковка автомобилей на обочине, что затрудняет движение общественного транспорта. Отдельное внимание в беседе уделили зацепингу: на данный момент приходится констатировать, что количество таких нарушителей не сокращается.

Итогом совещания стало решение о взаимодействии предприятия с Госавтоинспекцией при выявлении нарушителей Правил дорожного движения. Водители будут передавать эту информацию руководителям, которые, в свою очередь, организуют необходимую коммуникацию с ведомством.