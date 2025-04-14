Служба Энергохозяйства показала школьникам отреставрированную подстанцию на Карповке

Историческая тяговая подстанция на набережной реки Карповки, одна из первых в городе, была отреставрирована в 2024 году. С тех пор она стала местом притяжения для профориентационных визитов петербургских студентов, школьников и воспитанников детских садов. Её новыми гостями стали учащиеся 9 класса ГБОУ «Гимназии № 70» Петроградского района. Школьники узнали, как организована работа в Энергохозяйстве ГЭТ, которое отвечает за электроснабжение трамваев и троллейбусов, а также дали свою независимую оценку реставрационным работам. Ребята поставили исторической подстанции высший балл и поблагодарили энергетиков Горэлектротранса за бесперебойную работу электротранспорта.

Профориентационный урок-экскурсия на подстанции начался с рассказа об истории петербургского трамвая. Как Петербург готовил инфраструктуру к открытию трамвайного движения, рассказал главный инженер Энергохозяйства Александр Кавуненко. Также он напомнил ребятам, что в апреле отмечает день рождения российский троллейбус, пуск прототипа которого состоялся в Петербурге в Эртелевом переулке в 1902 году. Школьники узнали о первой модели троллейбуса и почему у троллейбуса два провода, а у трамвая один.

Основную часть экскурсии посвятили знакомству со Службой Энергохозяйства: её структуре, функциях и роли в инфраструктуре города. Школьники также посмотрели фильм, снятый к 90-летию подразделения. Обновление объектов Энергохозяйства ведется в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». В рамках программы уже отреставрировано две исторические подстанции – в Дегтярном переулке и на наб. реки Карповки, подготовлены к запуску в эксплуатацию две новые подстанции, на очереди – реставрация исторического объекта на 11-й Красноармейской улице.

Александр Кавуненко также ответил на вопросы ребят о возможностях карьерного и творческого роста в Горэлектротрансе, об условиях труда и перспективах обучения и трудоустройства.

«Мы очень рады, что подрастающее поколение проявляет интерес к нашим подстанциям и к работе Энергохозяйства. Для нас это важно, потому что наша работа является значимой для жизнеобеспечения города, а отсюда следует, что нам нужны квалифицированные специалисты, нам нужна достойная смена. Мы проводим максимально полные экскурсии по подразделениям Энергохозяйства для того, чтобы заинтересовать молодежь работать у нас и показать, что это действительно интересно. Электричество же не просто бегущий по проводам ток, это колоссальная мощь, с помощью которой можно обеспечивать город-миллионник экологически чистым транспортом. И когда видишь интерес в глазах детей, их углубленные познания в физике и механике, можешь поговорить с ними на сложные темы, это рождает невыразимую радость внутри», - делится Александр Кавуненко.

Мастер по ремонту отдела автоматики и телемеханики тяговых подстанций Энергохозяйства Сергей Никандров во время посещения машинного зала рассказал школьникам о работах по модернизации системы телемеханики. Телемеханика – это механизм удаленного управления оборудованием тяговых подстанций. Она применяется для администрирования приборов, которые размещены на объектах, находящихся в некоторой удаленности от центра управления. Благодаря системе телемеханики рабочие процессы подстанции идут быстрее, а оборудование подлежит постоянному контролю.

Теперь заинтересовавшихся ребят надеются вновь увидеть в Энергохозяйстве – уже в качестве молодых специалистов.