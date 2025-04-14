С 15 апреля троллейбусный маршрут №2 продлевается до Плесецкой улицы

В 2018 году на маршрут №2 вышли троллейбусы с увеличенным автономным ходом, что позволило соединить метро «Комендантский проспект» с кварталом «Юбилейный». С 15 апреля 2025 года маршрут №2 будет заезжать дальше вглубь квартала: он продлевается за Глухарскую улицу до Плесецкой улицы.

Маршрут №2 в 2018 году стал третьим в Петербурге троллейбусным маршрутом, обслуживаемым новым видом транспорта – троллейбусами с увеличенным автономным ходом. Для удобства пассажиров Приморского района современная трасса маршрута №2 продлевается теперь и до Плесецкой улицы. Таким образом, протяженность новой трассы маршрута составит 13,7 км, 8 км из которых троллейбусы будут преодолевать на автономном ходу.

Напомним, сейчас троллейбусы маршрута №2 отсоединяются от контактной сети на улице Уточкина и следуют так до конца маршрута на Глухарской улице. В таком виде работы маршрута его ежедневный пассажиропоток составляет 17,5 тыс. пассажиров.

С 15 апреля 2025 года троллейбусы №2 будут следовать по новой продлённой трассе: от к/ст ул.Шаврова (обратно: Комендантский пр.) по Комендантскому пр., Комендантской пл., ул.Уточкина, пл. Сикорского, пр.Королева до к/ст «Плесецкая ул..». (пр.Королева, угол Плесецкой ул.)