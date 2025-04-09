Как пройдет конкурс водителей Горэлектротранса-2025

В 2025 году городские конкурсы профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса впервые пройдут одновременно в течение трёх дней. С 19 по 21 мая транспортники встретятся на двух площадках – ПТО «Шаврова» и Сызранская улица. Предварительно внутри каждого парка состоится конкурсный отбор, по итогам которого финалистами станут 33 профессионала: 18 вагоновожатых и 15 водителей троллейбуса.

Нынешний сезон ежегодных городских конкурсов профмастерства станет 52-м по счёту. В России подобные соревнования впервые провели в 1970-х годах. Петербургский Горэлектротранс начал эту традицию в 1973 году.

В 2025 году, в отличие от прошлых лет, транспортники продемонстрируют своё мастерство на исключительно новом подвижном составе. Покорять конкурсные трассы будут односекционные трамваи, в том числе новинка 2024 года вагон 71-911ЕМ «Львёнок» производства «ПК Транспортные системы» и трамвай 71-628 Усть-Катавского вагоностроительного завода, а также троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Конкурсантам предстоит подтвердить отличные знания теории, в том числе решить тест по Правилам дорожного движения, продемонстрировать процесс приёмки подвижного состава. Кроме этого водители трамвая подтверждают знания устройства вагона. В рамках практического этапа водители выступят на специальной конкурсной трассе и выполнят ряд упражнений. Практический этап традиционно является самой ожидаемой и зрелищной частью конкурса.

Упражнения для водителей трамвая включают в себя старт, остановку, перевод стрелки, проезд с ограничением скорости, экстренную остановку с изначальной скорости 40 км в час. Во втором заезде водители также демонстрируют плавность вождения.

Упражнения для водителей троллейбуса включают в себя старт, канаву, заезд в бокс, остановку, колодцы, проезд по кривой, змейку, коридор и финиш. В рамках второго заезда конкурсанты, помимо упражнений первого заезда, делают дополнительный круг и дважды заезжают в бокс.

В этом году для конкурсантов подготовили новую номинацию в целях отработки навыков качественного обслуживания маломобильных пассажиров. Решение о расширении списка испытаний в рамках конкурса профмастерства принято на Координационном совете по вопросам доступности общественного электрического транспорта под председательством директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.

В комиссию по оценке итогов новой номинации войдут также представители РООИ «Свет Феникса», с которым у Горэлектротранса подписано соглашение о сотрудничестве. Результаты испытания повлияют на итоговые баллы конкурсантов.

Во время конкурсов профессионального мастерства водители оттачивают навыки скоростного и плавного вождения, экстренной остановки, преодоления препятствий на дороге. Кроме этого, профессиональные соревнования выступают инструментом повышения мотивации у новичков в профессии, а также раскрытия потенциала молодых водителей.

Ежегодно у конкурсантов появляется возможность повысить квалификацию – по пять лидеров в трамвайном и троллейбусном состязании получают следующий класс. А по три призёра в каждом из конкурсов становятся обладателями материального поощрения из призового фонда: 1 место – 70 000 рублей, 2 место – 50 000 рублей, 3 место – 35 000.

Добавим, что в 2025 году двое лучших вагоновожатых Горэлектротранса (обладатели первых двух мест городского конкурса) будут представлять Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе водителей трамвая.