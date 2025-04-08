Программа майского открытого лектория в ЭВК ГЭТ к 80-летию Великой Победы

В рамках программы СПб ГУП «Горэлектротранс» к 80-летию Великой Победы в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ с 1 по 12 мая состоится серия открытых лекций. Лекции будут проводиться по вечерам в 19:00. Лекторий организован ЭВК ГЭТ совместно с Музеем «Разночинный Петербург» и Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда. Посещение лекций бесплатно. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 981 980 01 93.

Расписание лекций (начало в 19:00):

1 мая, четверг – «Трамвайные парки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны». Лектор: Ялышев Павел Станиславович, начальник группы экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ.

7 мая, среда – «Репертуар ленинградских кинотеатров в годы Великой Отечественной войны». Лектор: Каспарова Галина Георгиевна, ведущий научный сотрудник Музея «Разночинный Петербург».

10 мая, суббота – «Маршрутная сеть ленинградского трамвая в годы Великой Отечественной войны». Лектор: Бобылев Юрий Игоревич, специалист ЭВК ГЭТ.

11 мая, воскресенье – «Энергоснабжение ленинградского трамвая в годы Великой Отечественной войны». Лектор: Михайлова Татьяна Ивановна, специалист ЭВК ГЭТ.

12 мая, понедельник – «Индивидуальное отечественное и иностранное оружие бойцов Красной Армии в боях за Ленинград». Лектор: Мастридеев Денис Валентинович, хранитель музейных ценностей оружейно-технического фонда Государственного Музея обороны и блокады Ленинграда.



Обязательна предварительная запись по телефону в часы работы ЭВК ГЭТ: +7 981 980 01 93.

Посещение лекций бесплатное. Начало в 19:00.