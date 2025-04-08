Современный монопарк на историческом месте: Трамвайный парк №3 отмечает 117-летие

7 апреля трамвайному парку на Петроградской стороне, одному из старейших в городе, исполняется 117 лет. В 1908 году его переоборудовали из коночного парка под нужды электрического трамвая. В наши дни Трамвайный парк №3 обслуживает 7 маршрутов в 9 районах города. Суммарно маршрутная сеть парка составляет 94,3 км. Именно с учетом исторических особенностей путевого хозяйства трампарка №3 для него разрабатывались литературные трамваи «Довлатов» и «Достоевский». В ближайшее время завершится укомплектование парка этими моделями, и он станет монопарком.

История парка на Петроградской стороне началась в 1880 году, когда здесь был построен коночный парк. Вместе с развитием коночных линий в городе развивалась и инфраструктура, открывались новые коночные парки для облуживания новых линий. Первые конки появились в Петербурге в 1863 году, к 1876 году в городе функционировало уже 23 линии конно-железной дороги. Этому способствовала активная деятельность Акционерного общества Башмакова и Губонина, знаменитого строителя российских железных дорог. Пётр Губонин прошёл необычный жизненный путь от крепостного до одного из самых успешных промышленников второй половины 19 столетия. Общественный транспорт был лишь одной из сфер его предпринимательских интересов, куда вошли нефть, уголь, металлургия, банковское дело.

Современный Трамвайный парк №3 обслуживает девять районов Санкт-Петербурга - Василеостровский, Петроградский, Приморский, Выборгский, Калининский, Центральный, Адмиралтейский, Фрунзенский, Кировский. В парке семь маршрутов - №№ Т1 («Первый туристический»), 1, 3, 6, 16, 21, 40, которыми пользуются 36 тыс. пассажиров ежедневно. За 2024 год трамваи парка перевезли более 13,6 млн пассажиров. Бесперебойную работу подразделения обеспечивают 488 работников.

В ближайшее время завершится полная комплектация Трамвайного парка №3 вагонами «Достоевский» и «Довлатов» производства АО «Уралтрансмаш», таким образом он станет монопарком. Сейчас литературные трамваи обслуживают преимущественно маршруты №№ 1, 3, 6, 40. Это первый на российском рынке полностью низкопольный подвижной состав, способный маневрировать в условиях габаритов исторических криволинейных участков пути с радиусом 14 метров.