Ко Дню Победы трамваи и троллейбусы Горэлектротранса облачились в праздничную ливрею

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Горэлектротранс выпустил на линию трамваи и троллейбусы, украшенные символикой Великой Победы. 10 единиц современного праздничного транспорта можно встретить в разных частях города.

Нарядные «Богатыри» и «Адмиралы», а также прочие модели трамваев и троллейбусов с георгиевской лентой и звездой на борту уже курсируют по улицам города и напоминают о подвиге советского народа и героизме блокадного Ленинграда.

Особенно символично, что один из украшенных вагонов идёт из Трамвайного парка № 8 мимо памятника Блокадному трамваю – символа стойкости ленинградцев, ценой неимоверных усилий возобновивших в осаждённом городе трамвайное движение. Также встретить «Трамвай Победы» можно на маршруте, который частично проходит по историческим путям Оранэлы – первой русской электрички. В военные годы её пути были разрушены, а нагруженные песком и камнями трамваи на проспекте Стачек стали последним заграждением перед линией фронта.

Праздничное оформление получил подвижной состав трёх трамвайных парков и четырёх троллейбусных парков, обслуживающих пассажиров практически во всех районах Петербурга. Украшение подвижного состава стало одним из многих мероприятий, подготовленных СПб ГУП «Горэлектротранс» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и сохранению исторической памяти о тех, кто воевал на фронте, трудился и восстанавливал трамвайное движение в блокадном Ленинграде.