Сотрудники ГАИ обсудили причины ДТП с вагоновожатыми Кировского района

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с водительским составом Трамвайного парка № 8. Встреча со специалистами отдела Госавтоинспекции УМВД России по Кировскому району прошла 3 апреля. Вагоновожатым напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

В ходе беседы сотрудники ГАИ проинформировали водителей о наиболее частых причинах ДТП, в том числе с пострадавшими. Специалисты обсудили с работниками ГЭТ характерные ошибки участников дорожного движения, среди которых недостаточное внимание к пешеходам во время нахождения в зоне остановок и при проезде перекрёстков, а также причины травматизма пассажиров в салоне общественного транспорта.

Дорожные инспекторы напомнили транспортникам о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно вблизи детских учреждений, и о категорическом запрете управления транспортом в состоянии опьянения.

В завершение встречи специалисты ответили на вопросы водителей и продемонстрировали образовательные брошюры о Правилах дорожного движения.