Конкурс профмастерства водителей ГЭТ пройдёт на новом подвижном составе и с участием маломобильных пассажиров

Отборочный тур ежегодных конкурсов профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса стартовал в петербургском Горэлектротрансе. К 1 мая по итогам состязаний внутри парков отберут 33 профессионала, которые проверят свои силы на общегородском уровне. Финал конкурса состоится 19-21 мая на двух площадках – ПТО «Шаврова» и Сызранской улице.

В отличие от прошлых лет, в этом году трамвайный и троллейбусный конкурсы пройдут в объединённом формате в течение трёх дней. В соревнованиях задействован исключительно новый подвижной состав. Покорять конкурсные трассы будут односекционные трамваи, в том числе новинка 2024 года вагон 71-911ЕМ «Львёнок» производства «ПК Транспортные системы» и трамвай 71-628 Усть-Катавского завода, а также троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Торжественное открытие конкурса для всех участников состоится 19 мая на ПТО «Шаврова». В этот же день водители продемонстрируют свои знания в рамках теоретического состязания, которое состоит в том числе из теста по Правилам дорожного движения, а также приёмки подвижного состава.

20 мая будут работать обе конкурсные площадки. На Сызранской улице пройдёт практический этап для водителей троллейбуса. Жюри оценит мастерство вождения на специальной трассе с упражнениями.

Тем временем на ПТО «Шаврова» состоится дебют вагоновожатых в новой номинации этого года. Водители продемонстрируют навыки взаимодействия с маломобильными пассажирами. Решение о расширении списка испытаний в рамках конкурса профмастерства принято на Координационном совете по доступной среде под председательством директора предприятия Дениса Минкина.

В составе комиссии новой номинации будут представители РООИ «Свет Феникса», с которым предприятие ведёт плодотворное сотрудничество. Результаты испытания повлияют на итоговые баллы конкурсантов.

В рамках финального дня, 21 мая, на ПТО «Шаврова» в мастерстве вождения посоревнуются вагоновожатые. В это время на той же площадке водители троллейбуса выступят в номинации по обслуживанию маломобильных пассажиров.

По окончании торжественной церемонии закрытия конкурса и праздничного мероприятия станут известны имена лучших водителей Горэлектротранса. Финалисты, вошедшие в пятёрку лидеров по итогам городских конкурсов, получат следующий класс, а три призёра – ещё и материальное поощрение из призового фонда.

Добавим, что двое лучших вагоновожатых в этом году будут представлять Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе.