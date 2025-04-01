«Петербургские магистрали»: вышел в свет мартовский номер газеты

Март, как и полагается первому весеннему месяцу, оказался богат на различные яркие события в производственной и корпоративной жизни ГЭТ. Водители трамвая и троллейбуса готовятся к главному испытанию года: конкурсам профессионального мастерства. В ДОЛ «Зарница» стартовала весенняя смена и популярный корпоративный конкурс БЗЛ. Очередную удивительную находку сделали работники Энергохозяйства на исторической подстанции «Карповка». А главным весенним аккордом станет 15 апреля символичный трамвайный звон в честь блокадного трамвая.

83 годовщину восстановления движения блокадного трамвая 15 апреля в Горэлектротрансе встретят трамвайным звоном. В 11:00 дадут звонок вагоны во всех трамвайных парках. По этому символическому сигналу из ЭВК ГЭТ отправится праздничная колонна с трамваями блокадной поры.

Удивительную находку сделали работники Энергохозяйства на подстанции № 2. Это одна из самых старых тяговых подстанций города, её номер говорит сам за себя. «Карповка» входит в пятёрку первых подстанций, построенных в Санкт-Петербурге. И периодически она передаёт нынешним энергетикам ГЭТ материальные приветы из прошлого. Так, после недавней реставрации работники службы обнаружили старинную карту Ленинграда.

Продолжаем публикацию путевых заметок водителя Трамвайного парка № 3, вагоновожатого туристического трамвая, моделиста и преподавателя кружка моделирования трамваев и троллейбусов в Аничковом дворце Сергея Старцева. Новый цикл посвящён трамвайным городам Сибири и приурочен к 180-летию изобретателя трамвая, петербургского инженера и учёного Фёдора Аполлоновича Пироцкого.

В совместной с Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта рубрике «Счастливый билет» продолжаем рассказывать о редких и интересных билетах. В февральском выпуске «ПМ» показали редчайшие билеты на конку из личной коллекции исполнительного директора МАП ГЭТ Владимира Фёдорова. XX век начинается – предъявите билет на трамвай!

Около трёхсот работников ГЭТ приняли участие в семейно-спортивном празднике в ДОЛ «Зарница», посвящённом открытию нового сезона корпоративного конкурса «Быть здоровым легко». Многотысячный трудовой коллектив предприятия директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин сравнил с большой семьёй.

Ознакомиться с этими и другими материалами номера, а также скачать новый выпуск можно на сайте в разделе «Пресс-служба».