Ртутный выпрямитель «Карповки» как символ прогресса Энергохозяйства

Памятная дата в истории Энергохозяйства петербургского Горэлектротранса. 100 лет назад, в апреле 1925 года, на тяговой подстанции «Красных зорь» был установлен первый ртутный выпрямитель (игнитрон). Это устройство предназначено для преобразования переменного тока в постоянный, что позволяет эффективно использовать электроэнергию в системе городского электрического транспорта. Сегодня подстанция на Карповке, построенная одной из первых в Петербурге, продолжает удерживать передовые позиции в энергетическом хозяйстве ГЭТ.

До внедрения ртутных выпрямителей на подстанциях использовались роторные преобразователи. Внедрение новой технологии позволило преобразовывать переменный ток в постоянный без существенной потери напряжения, что стало важной вехой в развитии энергетики городского электрического транспорта.

Историческая подстанция № 2 на Карповке (изначально – «Петербургская», в дальнейшем – «Красных зорь») – была и остаётся на предприятии флагманским объектом инфраструктуры энергетики. К тому же здание подстанции 1906-1907 гг. является важной частью культурного наследия и петербургской трамвайной истории. В 2024 году там была завершена масштабная реставрация. Работы велись на действующем объекте, подстанция продолжала эксплуатироваться, что в свою очередь требовало особых условий ремонта.

Подстанция № 2 «Карповка» обеспечивает работу 5 маршрутов троллейбуса и трамвая и является символической вершиной своеобразного «энергетического треугольника». Также его образуют новая подстанция № 91 на ул. Руставели и готовящаяся к пуску подстанция № 8 на ул. Жукова. Этот обновлённый «треугольник» поможет повысить стабильность энергоснабжения сразу 14 маршрутов ГЭТ в северной части города

Установка панели управления агрегатом в ограждении ртутных выпрямителей

Ртутный выпрямитель РМНВ-500х6

Фотографии из Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс»