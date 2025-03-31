Вожатых из студотряда «Веста» пригласили на работу в ДОЛ «Зарница»

Петербургский Горэлектротранс начал сотрудничество с педагогическим отрядом «Веста». Студенты Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) будут работать вожатыми на летних сменах ДОЛ «Зарница» в этом году. Накануне они познакомились с лагерем и провели игры для воспитанников весенней смены.

Управление по персоналу ГЭТ ведёт непрерывную работу по взаимодействию с учебными заведениями города, результатом которой стала в том числе деятельность студотрядов в подразделениях предприятия. Так, студенты ПГУПС из стройотряда «Путеец» ежегодно работают в ГЭТ монтёрами пути во время летнего трудового семестра. В рамках соглашения о сотрудничестве с вузом в этом сезоне в лагере будут предусмотрены рабочие места для участников педагогического студотряда «Веста».

Визит будущих вожатых в «Зарницу» совпал с детской финансовой игрой – «Бизнес-день». Во время обзорной экскурсии гости познакомились не только с обстановкой в лагере, но и с интересными бизнес-идеями каждого отряда – от караоке до комнаты страха. Юные предприниматели зарабатывали местную валюту «зарнички», чтобы потом потратить «деньги» на развлекательном аукционе.

«Веста» быстро влилась в педагогический процесс. Студенты провели подвижные игры для младших и средних отрядов, а старшим – организовали «Свою игру». В завершение встречи будущие вожатые поделились приятными впечатлениями о «Зарнице» – отметили комфортные условия, оснащённость лагеря, вкусное и разнообразное питание.

Директор ДОЛ «Зарница» Дмитрий Лебедев побеседовал с будущими коллегами и ответил на интересующие ребят вопросы. Теперь студентам предстоит пройти обучение в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса и получить свидетельство о профессии «специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)».

Бойцы студенческого отряда «Веста», прошедшие обучение, будут работать ДОЛ «Зарница» на 2, 3 и 4 летних сменах.