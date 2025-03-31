Весенняя смена в «Зарнице» завершилась серией мастер-классов

Фото: Ярослав Синозерский

В ДОЛ «Зарница» в последний день весенней смены прошла серия мастер-классов от сотрудников петербургского Горэлектротранса, преподавателей, школьников и студентов. Вместе со специалистами зарничники освоили 3D-принтер, управление квадрокоптерами, а также вспомнили Правила дорожного движения.

По доброй традиции гостем лагеря вновь стал Олег Сухоруков, учитель технологии школы № 347, которая сотрудничает с Горэлектротрансом. Он помог зарничникам изготовить модели корабля с помощью 3D-принтера. Для создания фигурок необходимо было правильно запрограммировать технику, что увлекло юных транспортников.

Отдельный восторг вызвал полёт дронов. У детей была возможность самостоятельно управлять квадрокоптерами под руководством взрослых наставников. Вместе с Олегом Сухоруковым осваивать новые навыки зарничникам помогали школьники и студенты, а также водитель Автобазы Горэлектротранса Дмитрий Веденёв.

Фото: Ярослав Синозерский

Помощник заместителя директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Иван Бешенцев провёл лекцию на тему безопасности детей на транспорте.

После насыщенной профориентационной программы состоялась торжественная линейка по случаю закрытия смены, где были отмечены самые активные зарничники. А вечером ребята встретились на прощальном концерте и зажигательной дискотеке.