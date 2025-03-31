Расписание трамвайных экскурсий «По Оранэле в Стрельну» на 2025 год

С 19 апреля по 13 декабря экскурсионная программа «По Оранэле в Стрельну» будет проходить раз в две недели. Также будет организовано отдельное расписание на майские праздники по случаю 80-летия Победы. Рейсы по Стрельнинской линии будет обслуживать современный двухсекционный трамвай «Богатырь-М» с символикой Ораниенбаумской электрической линии. Он будет отправляться в 11:00 от памятника Блокадному трамваю на пр.Стачек, 114 и возвращаться сюда же по завершении экскурсии.

«Первая русская электричка» или Ораниенбаумская электрическая линия – амбициозный проект столицы Российской Империи, который, правда, был реализован только до Стрельны. Как Оранэла превратилась в трамвайную линию, пассажиры экскурсионного рейса узнают от экскурсовода по пути в Стрельну.

Неслучайно трамвай стартует от памятника Блокадному трамваю. В этой части города работал фронтовой трамвай, который снабжал боеприпасами и продовольствием бойцов на передовой, а сами трамвайные пути в Стрельну были перерезаны линией фронта. Военной истории Оранэлы посвящена отдельная часть экскурсионной программы.

По прибытии в Стрельну участники экскурсии посетят фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Здесь размещен фрагмент кабеля жизни со дна Ладожского озера (трамвайщики отвечали за его доставку к железнодорожному вокзалу), а также воссоздан кабинет начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома Михаила Хрисанфовича Сороки и представлены материалы о Леониде Германовиче Питкянене, историке Оранэлы и работнике ТТУЛ.

В интерьерах Стрельнинского фронтового филиала ЭВК ГЭТ состоится просмотр фильма Анатолия Аграфенина «Трамвай идет на фронт», посвященный работе трамвайщиков блокадного Ленинграда.

На обратном пути к памятнику Блокадного трамвая у пассажиров будет время вместе с экскурсоводом рассмотреть и изучить достопримечательности Стрельнинской трамвайной линии: Троице-Сергиеву пустынь, дачу Миниха, дачу Новознаменку, бывшую больницу Фореля (ныне - ДК «Кировец»), усадьбу Александрино.

График проведения экскурсий:



Апрель

19.04.2025, 11:00





Май

01.05.2025, 11:00, четверг

03.05.2025, 11:00

08.05.2025, 11:00, четверг

10.05.2025, 11:00

31.05.2025, 11:00





Июнь

14.06.2025, 11:00

28.06.2025, 11:00



Июль

12.07.2025, 11:00

26.07.2025, 11:00



Август

09.08.2025, 11:00

23.08.2025, 11:00





Сентябрь

06.09.2025, 11:00

20.09.2025, 11:00





Октябрь

04.10.2025, 11:00

18.10.2025, 11:00



Ноябрь

01.11.2025, 11:00

15.11.2025, 11:00

29.11.2025, 11:00





Декабрь

13.12.2025, 11:00

Адрес начала экскурсии: посадка на экскурсионный рейс осуществляется возле памятника Блокадному трамваю на пр.Стачек, 114. По завершении экскурсии трамвай вернется к месту старта.

Обязательна предварительная запись по телефону в часы работы ЭВК ГЭТ: +7 981 980 01 93.



