8 мая с 18:00 до 23:00 состоится серия экскурсий «Давайте скажем что-то о Победе…»

8 мая, накануне Дня Победы, Экспозиционно-выставочный комплекс Горэлектротранса будет работать для посетителей до 23 часов. С 18:00 здесь начнется программа «Давайте скажем что-то о Победе…». Она включает знакомство с трамваями военных лет МС, МСП, ЛМ-33, ГМу и рассказ о том, как жили и работали ленинградские трамвайщики в осажденном городе. Продолжительность каждой экскурсии составит 30-40 минут, а начинаться они будут от памятника вагону «Бреш» у входа в трамвайный парк. Отсюда гостей заберет блокадный трамвай МС 1931 года и привезет их непосредственно в депо, к месту начала осмотра экспозиции.

Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ встретит День Победы со своими посетителями. 8 мая с 18:00 до 23:00 здесь состоится серия экскурсий, посвященных Великой Победе и вкладе в неё ленинградских трамвайщиков, которые даже в условиях блокады продолжали служить пассажирам и обеспечивать городское трамвайное движение.

Попасть на экскурсию в честь Дня Победы можно будет исключительно по рельсам: на территории парка будет дежурить трамвай-шаттл, курсирующий вокруг здания депо каждые 5 минут. Во время поездки в историческом вагоне МС-4 военной эпохи посетители ЭВК ГЭТ сразу перенесутся на десятилетия назад и смогут представить себя на месте пассажиров-ленинградцев.

В рамках вечерней программы «Давайте скажем что-то о Победе…» также запланирована работа тематических секций: мастер-классы, полевая кухня и песни военных лет.

Режим работы секций:

Полевая кухня: 19:00-21:00

Музыкальная программа: 18:30-20:30

Мастер-классы: 18:30-21:00

*Информация о мероприятии будет обновляться и дополняться.