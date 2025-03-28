Футболист из АВС научил зарничников владению мячом

Фото: Галина Шеломянова





На весенней смене в ДОЛ «Зарница» побывал с мастер-классом слесарь по ремонту подвижного состава Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог» Валерий Терещенко. В свободное от работы время Валерий увлекается футболом и играет за сборную Горэлектротранса в амплуа нападающего. Ранее он дважды признавался лучшим бомбардиром футбольного турнира «Кубок Лаврова и Семёнова», проводимого газетой «Вечерний Санкт-Петербург».

Валерий Терещенко совместно со специалистом по спорту и организационной работе ППО ГУП «Горэлектротранс» Галиной Шеломяновой предложили детям профессиональные упражнения, которыми юные футболисты занимаются в спортивных школах, а взрослые игроки выполняют на тренировках и разминках. Сначала зарничники прошли эстафету с прыжками с мячом, зажатым выше колен. Затем соревновались в челночном беге на время. Следующим упражнением была футбольная «змейка» с обводкой конусов мячом, далее - большая беговая эстафета с передачей эстафетной палочки. Гвоздём программы стала серия пенальти. Команды выбирали среди своих игроков вратаря и по очереди поражали ворота соперника.

«Кто-то более спортивный, кто-то менее. А у физически развитых ребят с тягой к спорту всегда есть спортивное будущее. Кстати, хочу сказать, что меня очень удивили девчонки: на лету схватывали, а вот парни какие-то более неуклюжие, что ли. Причём все возрастные группы девочек удивили: они и выигрывали у пацанов почти в каждом состязании, и показались более приспособленными к спорту», - рассказал Валерий Терещенко.

Напомним, что для занятий футболом, волейболом, баскетболом и другими видами спорта у зарничников теперь есть новый крытый всесезонный стадион, оборудованный современным безопасным покрытием. Ребята из весенней смены «Энергия будущего или Мир электрического транспорта» стали первыми, кто опробовал новую арену.

«Покрытие мне понравилось. Крошка долгостойкая, зацеп хороший, честно говоря, я даже не ожидал», - добавил нападающий сборной ГЭТ.

Кстати, зарничники встретили Валерия Терещенко как старого друга: в качестве работника АВС «Носорог» он неоднократно бывал в лагере с мастер-классами, рассказывал ребятам о работе своей службы, демонстрировал специальное оборудование и проводил игру в гигантскую дженгу.