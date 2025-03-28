Автобаза ГЭТ приняла участие в профилактическом мероприятии ГАИ «Автобус»

Фото: ГАИ Адмиралтейского района

Сотрудники Госавтоинспекции Адмиралтейского района провели инструктаж для водителей Автобазы Горэлектротранса. Встреча прошла в рамках профилактической акции «Автобус». Инструктаж прослушали 121 человек.

Отдельное внимание уделили правилам безопасности пассажиров во время служебной развозки сотрудников, которая осуществляется на автобусах. В рамках беседы представители ГАИ напомнили транспортникам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения.

Вместе со специалистами водители Автобазы разобрали самые частые случаи нарушения ПДД и обсудили причины возникновения аварийных ситуаций на примере тех, которые произошли за последние два года.

Напомним, профилактические беседы сотрудников Госавтоинспекции с водительским составом Горэлектротранса проходят на предприятии регулярно. Основная цель таких встреч – снижение количества ДТП с участием общественного транспорта, а также повышение безопасности пассажиров.