Детям: приглашаем к участию во Всероссийском фестивале «Транспорт: будущее»

III Всероссийский фестиваль «Транспорт: будущее» проходит с 24 марта до 1 июня под эгидой Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) и Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской электрический транспорт» (ОООР ГЭТ). Фестиваль посвящён перспективам развития городского электротранспорта – самого современного и экологичного вида передвижения.

Ключевым конкурсом детфеста станет номинация «Трудовые династии», которая пройдёт до 13 апреля. К участию в ней приглашаются дети сотрудников петербургского Горэлектротранса и других предприятий ГЭТ в составе МАП ГЭТ или ОООР «ГЭТ». Ребятам предлагается записать минутное видео с рассказом о своей семье, а также поделиться планами на свою будущую карьеру в отрасли электротранспорта.

Финалистов пригласят познакомиться с самыми передовыми транспортными объектами Петербурга, включая посещение подразделений СПб ГУП «Горэлектротранс». Программа для финалистов будет синхронизирована с событиями Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 22 по 24 мая. Ребята побывают в качестве почетных гостей на ретропараде ко Дню города и смотре современной техники.

Как принять участие детям работников ГЭТ:

1. Вступить в группу ВКонтакте: Детский фестиваль «Транспорт: будущее». Ссылка на группу: https://vk.com/mapgetfest.

2. Перейти в раздел «Видео» и загрузить свою видео-визитку на тему «Трудовые династии». Длительность видео — не более одной минуты.

Обращаем внимание, что до 1 июня принять участие в детском фестивале также смогут все желающие юные петербуржцы, чьи семьи не связаны с транспортным комплексом. Для них организаторы подготовили задания в номинациях «Интересный факт об электротранспорте», «Юные новаторы» и «Талисман компании». Присоединяйтесь к конкурсной программе! Всем по пути!

Анонс старта детского фестиваля «Транспорт: будущее»