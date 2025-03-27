Работники Горэлектротранса стали дипломантами городской премии «Город в лицах»

Сергей Старцев из Трамвайного парка № 3 и Евгений Зорин из Троллейбусного парка № 1 приняли участие в торжественной церемонии подведения итогов городской премии «Город в лицах» издания «Петербургский дневник». Водитель и кондуктор представили Горэлектротранс в номинации «Специалист в сфере городских пассажирских перевозок». Гостями церемонии стали 26 марта и коллеги участников, которые пришли поддержать номинантов.

Водитель Трамвайного парка № 3 Сергей Старцев часто работает на туристическом трамвае, который традиционно стартует от Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Поддержать коллегу пришёл начальник группы экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ Павел Ялышев.

В свободное от работы время Сергей Старцев увлекается моделированием и ведёт кружок в Аничковом дворце, где вместе с детьми создаёт модели трамваев и троллейбусов.

Второй участник премии, кондуктор Троллейбусного парка № 1 Евгений Зорин – представитель трудовой династии. В этом же парке работает кондуктором его мама Лариса Зорина. Чтобы поддержать сына на церемонии, она взяла выходной.

В Петербурге Евгения знают, как очень вежливого кондуктора. В адрес предприятия часто поступают благодарности от пассажиров, отмечающих его отзывчивость, дружелюбие и хорошее чувство юмора.

«В нашей работе есть три кита: бдительность, безопасность и бесконфликтность. И есть один кашалот – это безразличие», – так Евгений Зорин описывает свой подход к работе.