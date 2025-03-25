Опрос: выбираем названия будущим женским маршрутам ТУАХ

Петербургский Горэлектротранс планирует организовать летом 2025 года два женских маршрута троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они появятся в Выборгском и Приморском районах. До 4 апреля в соцсетях ГЭТ проводится опрос на выбор названий для будущих маршрутов ТУАХ. Принять участие в опросе можно по ссылке.

Инновационные троллейбусы могут проезжать часть пути без подсоединения к контактной сети, и это дает возможность продлевать востребованные линии в новые жилые кварталы. А создавать красоту, уют и обживать новые места, конечно, лучше всего получается у женщин. Поэтому именно они будут первыми водителями на будущих маршрутах.

В Горэлектротрансе отмечают рост популярности профессии водителей троллейбуса среди женщин. Так, только на линии трудятся более 500 водителей-женщин, что составляет без малого треть от общего количества водителей троллейбуса в ГЭТ. И это без учета водителей-перегонщиц в парках и водителей-наставников. Также Учебно-курсовой комбинат ГЭТ в статистике за последние годы фиксирует постоянный рост количества женщин в учебных группах водителей.

Опрос на выбор названий для женских маршрутов ТУАХ размещен в соцсетях по ссылке: https://vk.com/wall-83058302_13106.