«Синий троллейбус» МТБ-82Д приедет на «Олдтаймер-Галерею» 11-13 апреля

Раритеты из троллейбусного семейства МТБ-82 Экспозиционно-выставочного комплекса Горэлектротранса примут участие в выставке ретротехники «Олдтаймер - Галерея». Она состоится в «Экспофоруме» и пройдет уже 35-й раз. ГЭТ представит знаменитый «синий троллейбус», воспетый Булатом Окуджавой. Компанию МТБ-82 составит интерактивный игровой комплекс на базе рамы МТБ-82. В нем также разместят исторические элементы контактной сети трамвая и троллейбуса: то, что находится высоко над головой, можно будет рассмотреть вблизи и потрогать руками.

Послевоенные троллейбусы серии МТБ-82 выпускались с 1946 по 1961 год. Модель, разработанную московскими конструкторами, поначалу собирал Тушинский авиационный завод №82 (отсюда и цифра в аббревиатуре). МТБ-82 отличался от довоенных машин главным образом цельнометаллическим кузовом, из-за чего значительно повысилась его долговечность, впрочем, остальные технические решения во многом были довоенные.

Ленинград получил без малого 400 таких троллейбусов, и к 50-м годам эта модель стала самой массовой в нашем городе. К концу 60-х годов МТБ-82 с городских магистралей стали вытеснять новые модели ЗиУ, и в 1975 году завершилось списание «синих троллейбусов».

МТБ-82Д с бортовым номером 226 из коллекции Горэлектротранса был списан в 1967 году. Он прослужил Ленинграду 20 лет, а его пробег по приблизительным подсчетам составил более 1,5 млн км.

Интересна история обретения экспоната. После списания троллейбусы МТБ-82 продолжали приносить пользу: использовались в качестве передвижных мастерских и складов при строительстве новых парков и других объектов Трамвайно-троллейбусного управления. Кроме того, их увозили на дачные и садовые участки. Так произошло и с троллейбусом №226. Он был обнаружен под Сосново в 2004 году, где служил «хозяйственным домиком».

Будущий экспонат ЭВК ГЭТ за 39 лет основательно врос в землю. Однако его комплектность и тот факт, что это троллейбус первых лет выпуска МТБ-82, повлияли на решение о восстановлении именно этой единицы. После переговоров с хозяевами началась тяжелая и трудоемкая операция по доставке «сарая» обратно в депо.

В 2006 году началась реставрация троллейбуса, которая длилась более 2,5 лет. Реставраторам удалось снова поставить раритетный МТБ-82 на ход. С тех пор он не только встречает гостей Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, но и участвует в ретропарадах, юбилейных мероприятиях и снимается в кино.

Вместе с восстановленным МТБ-82 на «Олдтаймер-Галерее» покажут ещё один любопытный артефакт – раму такого же троллейбуса, представляющую собой гигантскую интерактивную игрушку для детей. Здесь можно полазить, покрутить руль, посмотреть, как составные части соединены между собой.

Игровой комплекс на базе рамы МТБ-82 будет интересен и взрослым. Здесь также разместят экспозицию с раритетными элементами контактной сети.

Выставка «Олдтаймер-галерея» будет работать в КВЦ «Экспофорум» 11-13 апреля с 10:00 до 18:00.