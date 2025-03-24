Весеннюю смену в «Зарнице» открыла профориентационная программа с участием транспортной молодёжи

Фото: Марина Треус

В ДОЛ «Зарница» 22 марта состоялось торжественное открытие новой смены «Энергия будущего или Мир электрического транспорта». В первый же день Молодёжный совет Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» организовал для детей масштабное профориентационное мероприятие с участием представителей объединённого Молодёжного совета организаций транспортной отрасли Санкт-Петербурга. Также на открытие смены приехали представители молодёжного совета Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области и «молодёжки» Водоканала.

В рамках профориентационного слёта для зарничников подготовили насыщенную познавательную программу. В частности, ребята приняли участие в игре по станциям, посвящённым, в том числе, «профильному» для ГЭТ виду энергии. Так, под руководством водителя Автобазы Горэлектротранса Дмитрия Веденёва дети собирали электрическую цепь, а также наблюдали, как проходит ток через разные вещества: металл, дистиллированную и солёную воду, грифель простого карандаша, графитовую контактную вставку троллейбусного токоприёмника.

Водители-испытатели Управления информационных технологий и интеллектуальных систем ГЭТ Артём Исхаков и Анна Шевцова продемонстрировали принцип работы элементов искусственного интеллекта на «умных» трамваях. Председатель Молодёжного совета ППО ГУП «Горэлектротранс» Марина Треус и начальник сектора учёта инвестиций и капитальных вложений Финансово-экономического управления Екатерина Скиць встречали ребят на развлекательной станции. Молодёжь Пассажиравтотранса провела для детей викторину на транспортную тему.

В общей сложности для зарничников организовали 6 станций, через которые поочерёдно прошли все отряды. На каждой станции проводился тематический мастер-класс или конкурс с призами.

Мастер-класс от Дмитрия Веденёва (слева) и Пассажиравтотранса

Кроме того, Первичная профсоюзная организация ГУП «Горэлектротранс» привезла зарничникам в подарок 20 футбольных мячей. Мастер-классы по футболу будет проводить в «Зарнице» слесарь по ремонту подвижного состава Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог» Валерий Терещенко. Нападающий сборной Горэлектротранса ранее дважды признавался лучшим бомбардиром футбольного турнира «Кубок Лаврова и Семёнова», проводимого газетой «Вечерний Санкт-Петербург».

Традицию делать сюрприз к каждой новой смене также продолжили. Для занятий футболом, волейболом, баскетболом и другими видами спорта в «Зарнице» появился новый крытый стадион: всесезонный, всепогодный и оборудованный специальным современным покрытием. Весенняя смена стала «первооткрывателем» новой арены.