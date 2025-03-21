В Трамвайном парке №8 проходит весенняя серия производственных экскурсий для школьников

К единой профориентационной экосистеме Горэлектротранса, куда входят Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, Учебно-курсовой комбинат ГЭТ и ДОЛ «Зарница» активно подключаются трамвайные и троллейбусные парки. Так, Трамвайный парк №8 недавно встречал в гостях учащихся школы №436 Ломоносовского района и ГБОУ школы №565 Кировского района. В ближайших планах – новые визиты школьных классов.

Школьники Ломоносовского района приезжают в Трамвайный парк №8 уже второй раз. Во время второго выездного урока учащиеся вспомнили дату 15 апреля 1942 года, когда в осажденном Ленинграде возобновилось трамвайное движение.

Также ребятам рассказали о военной истории Ораниенбаумской электрической линии, которая была перерезана линией фронта. В наши дни трамвайное движение здесь сохраняется, в прошлом году на линии был полностью обновлен подвижной состав. Школьники побывали в кабине нового трамвая для Оранэлы, брендированного стикером с логотипом исторической междугородней линии.

В практической части программы школьники должны были рассчитать, каким будет тормозное усилие вагона при применении экстренного торможения. Подробнее они узнали о функционале системы активной безопасности и помощи водителю на базе отечественных разработок в области искусственного интеллекта (АБПВ). Ребята искали в трамвае элементы АБПВ и уточняли, как работает каждый из них.

Также школьники побывали в цехах Трамвайного парка №8 и даже в бомбоубежище, где инженер по ГО и ЧС Сергей Гаврилов рассказал о правилах поведения в условиях чрезвычайной ситуации.

«Вместе со школами мы организуем подобные экскурсии для того, чтобы знакомить подрастающее поколение с общественным транспортом и Горэлектротрансом как потенциальным работодателем. Мы стремимся показать, что водитель трамвая – это интересная профессия, которую может освоить каждый. Более того, это очень современная и актуальная для города специальность, поскольку обновление подвижного состава идет семимильными шагами, отрасль динамично развивается, и работать становится лучше. Мы будем рады, если кто-то из ребят спустя годы вернется к нам, но уже не в качестве посетителя, а в качестве нового молодого сотрудника» - говорит помощник директора Трамвайного парка №8 по развитию производственной системы Вадим Канцелярчик.

Следующими на знакомство с Трамвайным парком №8 под эгидой СПб ГБУ «Центр поддержки молодежных инициатив «Вектор» пришли и местные школьники из Кировского района. Они знакомились подробнее с профессией водителя: с чего начинается и как проходит рабочий день водителя трамвая, процесс получения путевого листа, прохождение предрейсового медицинского осмотра, проверка исправности транспортного средства и выход на линию. Также школьники узнали, что такое токоприемник и даже произвели его регулировку, а после посидели в кресле водителя трамвая.