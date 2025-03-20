Сотрудники Трамвайного парка №8 актуализировали знания по ремонту электромеханической тормозной системы

В выездном практическом семинаре, нацеленном на повышение профессиональных компетенций, приняли участие 4 представителя Трамвайного парка №8. Группа под руководством начальника цеха РиОПС Андрея Ронжина посетила сервисное предприятие «Александрит» под Гатчиной, специализирующееся на ремонте и обслуживании электромеханической тормозной системы. В ходе поездки трамвайщики углубили знания по тормозным системам вагонов «Витязь-М» и «Богатырь-М», которые активно замещают в трампарке более старые модели.

Главная цель визита на производственную площадку - получение практического опыта по ремонту и обслуживанию электромеханической тормозной системы. В дальнейшем участники семинара будут консультировать на местах своих коллег, обслуживающих данные системы. Это повысит качество обслуживания оборудования и позволит превентивно реагировать на возможные неисправности.

Начальник производства принимающей стороны Дмитрий Иванов продемонстрировал сборку-разборку тормозного устройства, показал производственные мощности предприятия и ответил на вопросы коллег.

Кроме процессов ремонта, делегацию Трамвайного парка №8 интересовали уже в рамках темы Бережливого производства обустройство производственных помещений и организация рабочего процесса на местах.

Практика посещения предприятий, производящих комплектующие для подвижного состава или их ремонт, помогает трамвайщикам повышать эффективность каждодневной работы, наращивать профессиональные компетенции и замыкать многие процессы внутри предприятия. Это ускоряет ремонтные работы, обеспечивает стабильный выпуск подвижного состава на линию и качественное обслуживание пассажиров.