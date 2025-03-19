Детский трамвай снова в деле: новый выездной урок для школьников состоялся в Горэлектротрансе

Учащихся 5-7 классов ГБОУ СОШ №347 Невского района принимали в гостях в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Здесь юные петербуржцы впервые встретились с историческими трамваями и троллейбусами, которые видели только в советских фильмах. Впрочем, ребята познакомились и с необычным современником городских улиц – Детским трамваем, который Горэлектротранс оборудовал специально для профориентационных экскурсий и занятий по ПДД. Такое занятие и провели в вагоне на обратном пути в школу.

Знакомство с историей трамваев и троллейбусов нашего города началось с прогулки по экспозиции ЭВК ГЭТ. Экскурсоводы рассказали юным исследователям о моделях разных эпох, их технических особенностях и формировании транспортного каркаса Петербурга. Во время изучения исторического подвижного состава школьники рассматривали трамвайные тележки, устройство салонов, но интереснее всего оказалась трамвайная кабина с первым элементом управления – контроллером, который приводился в движение левой рукой.

Отдельный акцент сделали на роли блокадного трамвая, единственного пассажирского транспорта в осажденном Ленинграде. Ребятам рассказали, что музейные вагоны блокадной поры готовятся принимать участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы. Современные школьники также узнали, что в Ленинграде работали грузовые трамваи и какие у них были функции.

После знакомства с историей наступило время повторения Правил дорожного движения и пользования общественным транспортом. В этом помог Детский трамвай, который отвез ребят обратно в школу. По пути самый молодой сотрудник Службы движения СПб ГУП «Горэлектротранс» Иван Бешенцев, кстати тоже выпускник школы №347, вместе с учителем технологии Олегом Сухоруковым провели открытый урок «Транспортная система Петербурга». Школьники проследили, как формировалась городская транспортная система, начиная с пуска первых конок и электрического трамвая. В новейшей истории проанализировали причины появления маршруток, а также узнали о новой модели транспортного обслуживания, показателях эффективности работы транспорта, системе маршрутов и её проектировании, о том, какие вызовы перед городом ставит эксплуатация концессионных трамвайных систем.

Напомним, профориентационная работа Горэлектротранса совместно со школой №347 проводится в рамках соглашения о сотрудничестве.



