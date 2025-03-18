В Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта состоялось второе заседание Координационного совета по доступной среде (создан в феврале 2025 года) под председательством директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина. На встрече обсудили ряд практических кадровых вопросов, качество обслуживания маломобильных пассажиров, а также информирование населения о работе Горэлектротранса по повышению доступной среды на транспорте.

Работа Координационного совета нацелена на повышение качества обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья на электротранспорте Петербурга, а также распространение опыта Горэлектротранса на другие предприятия городов России. В совет входят представили СПб ГУП «Горэлектротранс», Региональной общественной организации инвалидов «Свет Феникса», люди с нарушениями зрения, слуха, колясочники и активисты, неравнодушные к теме доступной среды на транспорте.

Одной из главных тем заседания стал кадровый вопрос. Главный инженер предприятия Константин Шостак доложил, что на сегодняшний день в Горэлектротрансе работают более 150 человек с той или иной инвалидностью. Координационный совет принял решение о проведении кадрового аудита предприятия, чтобы уточнить общее количество потенциальных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями и требования к этим профессиям и специальностям. В Учебно-курсовом комбинате ГЭТ в свою очередь рассмотрят возможность формирования профильных учебных программ для таких соискателей.

Также на Координационном совете проанализировали результаты инспекций на маршрутах электротранспорта, проводимых президентом Региональной общественной организации инвалидов «Свет Феникса» Александром Чеботару и активистом в области доступной среды на транспорте Максимом Никоновым. Общественники проверяют готовность подвижного состава и навыки линейного персонала по обслуживанию маломобильных пассажиров. Принято решение подключить к участию в инспекциях Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, который впоследствии будет учитывать опыт инспекций при подготовке линейных сотрудников.

Также в приоритетном порядке Координационный совет проработает следующие темы:

- выработка единых правил взаимодействия с инвалидами на транспорте для включения в существующие стандарты комфорта обслуживания населения;

- отдельный контроль корректной работы бортовых систем для инвалидов;

- организация совместной работы с ГАИ на проблемных адресах, где парковка автомобилей в нарушение ПДД препятствует посадке и высадке инвалидов из общественного транспорта;

- создание отдельной номинации по обслуживанию маломобильных пассажиров в рамках программы городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса;

- формирование и инициирование предложений с целью создания номинации по обслуживанию маломобильных пассажиров в рамках программы Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей;

- участие представителей СПб ГУП «Горэлектротранс» в предстоящем Региональном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Для информирования о деятельности Координационного совета и работе СПб ГУП «Горэлектротранс» по повышению доступной среды на сайте предприятия создан специальный раздел «Маломобильным пассажирам» со сводом актуальных материалов.