Служба пути Горэлектротранса: нам не страшен весенний снег

В связи с весенним снегом на прошлой неделе Служба пути продолжала в штатном режиме уборку трамвайных путей, стрелок, и габаритов на узлах и конечных пунктах.

В марте снегоочистительные вагоны к этой работе уже не привлекали – обошлись ручным трудом и традиционной спецтехникой. Силами Службы пути проводилось прометание путей на Бухарестской ул. от ул. Салова до ул. Я.Гашека, ул. Димитрова, Купчинской ул., а также на мосту Александра Невского.

В работах по ликвидации снежных осадков было задействовано в среднем около 40 человек в сутки. Из техники на городские магистрали были выведены 2 экскаватора-погрузчика, 1 трактор, 3 КДМ на шасси «Камаз» (отвал-щётка) и 1 поливомоечная машина.

За прошлую неделю было убрано около 215 км обособленного пути.